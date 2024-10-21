Meğer Kalbini Sabancı Torunu Doldurmuş: Kerem Bürsin'in Melisa Tapan'la Aşk Yaşadığı İddiası Patladı!
Meğer Kalbini Sabancı Torunu Doldurmuş: Kerem Bürsin'in Melisa Tapan'la Aşk Yaşadığı İddiası Patladı!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; adı sürekli farklı isimlerle anılan Kerem Bürsin'in, Sabancılar'ın torunu Melisa Tapan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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'Güneşi Beklerken' dizisiyle hayatımıza girip o günden sonra ekranların en sevilen oyuncularından biri olan Kerem Bürsin, magazin dünyasının da gözde isimlerinden.
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Rol aldığı her yapımla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıp kariyeriyle sürekli gündemde olan Bürsin'in özel hayatının da manşetlerden düşmediğini söylesek yanlış olmaz.
Şimdilerde Devrim Özkan'la başrolünü paylaştığı "Mavi Mağara" filmiyle dikkatlerini üzerine çeken yakışıklı oyuncu hakkında bomba bir iddia orataya atıldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın YouTube kanalı üzerinden verdiği bir röportajında aşk konusu sorusuna “Kalbim dolu… Çok mutluyum, ilişkimiz çok güzel başladı” açıklamasını yapan Kerem Bürsin'in gönlünü bir Sabancı doldurduğu konuşuluyor.
Yine gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; bir süredir ismi farklı ünlü güzellerle anılan Bürsin, Sakıp Sabancı’nın da torunu olan Melisa Tapan’la aşk yaşıyor.
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Kerem Bürsin'in yaklaşık bir ay önce sosyal medyadan takipleşmeye başladığı söylenen Melisa Tapan'la 2 aydır birlikte olduğu söylendi.
Konuyla ilgili henüz Kerem Bürsin'den ne de Melisa Tapan'dan bir açıklama gelmedi.
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