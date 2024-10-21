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Metal Grubu Iron Maiden’ın Eski Solisti Paul Di'Anno Hayatını Kaybetti!

Metal Grubu Iron Maiden’ın Eski Solisti Paul Di'Anno Hayatını Kaybetti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
21.10.2024 - 20:05

Dünya çapında popüler heavy metal grubu Iron Maiden’ın bir dönem solistliğini yapan Paul Di'Anno 66 yaşında hayatını kaybetti.

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Iron Maiden grubunun 1978 ile 1981 yılları arasında vokalistliğini yapan Paul Di'Anno'dan tüm hayranlarını üzen bir haber geldi.

Iron Maiden grubunun 1978 ile 1981 yılları arasında vokalistliğini yapan Paul Di'Anno'dan tüm hayranlarını üzen bir haber geldi.

Gruptan 1981 yılında ayrılıp yerini Bruce Dickinson'a bırakan 66 yaşındaki müzisyen hayatını kaybetti.

Gruptan 1981 yılında ayrılıp yerini Bruce Dickinson'a bırakan 66 yaşındaki müzisyen hayatını kaybetti.

İngiltere'nin Salisbury kentindeki evinde 66 yaşında hayata veda eden ikonik metal şarkıcısının ölüm haberi, uzun süredir çalıştığı plak şirketi Conquest Music tarafından ailesi adına doğrulandı.

İngiltere'nin Salisbury kentindeki evinde 66 yaşında hayata veda eden ikonik metal şarkıcısının ölüm haberi, uzun süredir çalıştığı plak şirketi Conquest Music tarafından ailesi adına doğrulandı.

Yapılan açıklamada Paul Di'Anno'nun birkaç yıldır sağlık sorunları yaşadığı, bu nedenle tekerlekli sandalyeyle sahnede performans sergilemek zorunda kaldığı da kaydedildi.

Yapılan açıklamada Paul Di'Anno'nun birkaç yıldır sağlık sorunları yaşadığı, bu nedenle tekerlekli sandalyeyle sahnede performans sergilemek zorunda kaldığı da kaydedildi.

Solo sanatçı olarak son performansı 30 Ağustos'ta Polonya'nın Kraków kentinde sergileyen Paul Di'Anno'nun 2023'ten bu yana 100'den fazla gösteri yaptığı da belirtildi.

Solo sanatçı olarak son performansı 30 Ağustos'ta Polonya'nın Kraków kentinde sergileyen Paul Di'Anno'nun 2023'ten bu yana 100'den fazla gösteri yaptığı da belirtildi.

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