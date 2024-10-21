"Haddini Aşan Açıklamalar": Vural Çelik'in Ailesinden Linçlenen Gülse Birsel'e Sert Çıkış!
"Haddini Aşan Açıklamalar": Vural Çelik'in Ailesinden Linçlenen Gülse Birsel'e Sert Çıkış!
Gülse Birsel, Avrupa Yakası'nın kıymetli oyuncularından Vural Çelik'in ölümü ardından herkesin tepkisini çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Büyük bir kesim tarafından linçelenen Birsel'e, Vural Çelik'in kız kardeşi Kadriye Çelik'ten sert bir çıkış geldi!
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Ekranlara damga vurmuş yapımlardan biri olan Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay' karakteriyle gönülleri fetheden Vural Çelik 17 Ekim'de evinde ölü bulunmuştu.
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10 yıl önce olduğu gibi yine kalp krizi geçirdiği öğrenilen Çelik'in ölüm nedeninin de kalp krizi olduğu kesinleşmesi üzerine sanat dünyası derinden sarsıldı.
Vural Çelik'in 19 Ekim'de düzenlenen cenazesinde yıllardır küs oldukları bilinen Gülse Birsel ve Ata Demirer'in olması, bir de üzerine sadece çelenk yollamaları büyük tepki çekmişti.
O çelenkleri de buradan görebilirsiniz...
Tüm bunların üzerine, paylaşım yapmaya karar veren Birsel'in hayatını kaybeden Vural Çelik'e eleştirel bir dille veda etmesi adeta linç edildi. Ünlü oyuncu bu nedenle paylaşımını silmek zorunda kaldı.
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Gülse Birsel'in sosyal medyasından paylaşıp sildiği 'Vural'a veda' yazısına bir tepki de Vural Çelik'in kız kardeşi Kadriye Çelik'ten geldi.
Kadriye Çelik, "Kamuoyunun dikkatine, hayatımızın en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. Çok sevgili ağabeyim Vural Çelik aramızdan ayrıldı ve derin bir acı bıraktı. Onun sıcak gülümsemesi, sevgi dolu yüreği ve hayatımıza kattığı güzellikler her zaman hatırlanacak" diyerek devam etti:
"Çelik ailesi olarak acımız henüz çok tazeyken Gülse Birsel’in haddini aşan açıklamalarına üzülerek tanık olduk. Abimiz hakkında yapılan bu tür yorumların, savunma fırsatımız olmadan yapılmasının ne kadar yerinde olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."
"Abim hayatı boyunca görme engelli bir anneye, bir kız kardeşe ve iki yeğene bakan, hayat mücadelesi veren, ekmeğinin peşinde koşarken kimseye boyun eğmeyen biriydi. Onuruyla yaşadı ve onuruyla aramızdan ayrıldı."
"Çelik ailesi olarak Gülse Birsel’e tavsiyemiz; abimin mezarına gidip helallik istemesidir. Bu, belki de bu zor günlerde bir nebze olsun kalplerimize su serper. Abim yüce gönüllüdür, umarız affeder… Başımız sağ olsun, acımız paylaşıldıkça azalacak. Çelik Ailesi"
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Duygulandım :( Güzel insanmış, yattığı yer nur olsun