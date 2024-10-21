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"Haddini Aşan Açıklamalar": Vural Çelik'in Ailesinden Linçlenen Gülse Birsel'e Sert Çıkış!

"Haddini Aşan Açıklamalar": Vural Çelik'in Ailesinden Linçlenen Gülse Birsel'e Sert Çıkış!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
21.10.2024 - 18:07

Gülse BirselAvrupa Yakası'nın kıymetli oyuncularından Vural Çelik'in ölümü ardından herkesin tepkisini çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Büyük bir kesim tarafından linçelenen Birsel'e, Vural Çelik'in kız kardeşi Kadriye Çelik'ten sert bir çıkış geldi!

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Ekranlara damga vurmuş yapımlardan biri olan Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay' karakteriyle gönülleri fetheden Vural Çelik 17 Ekim'de evinde ölü bulunmuştu.

Ekranlara damga vurmuş yapımlardan biri olan Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay' karakteriyle gönülleri fetheden Vural Çelik 17 Ekim'de evinde ölü bulunmuştu.

10 yıl önce olduğu gibi yine kalp krizi geçirdiği öğrenilen Çelik'in ölüm nedeninin de kalp krizi olduğu kesinleşmesi üzerine sanat dünyası derinden sarsıldı.

10 yıl önce olduğu gibi yine kalp krizi geçirdiği öğrenilen Çelik'in ölüm nedeninin de kalp krizi olduğu kesinleşmesi üzerine sanat dünyası derinden sarsıldı.

Vural Çelik'in 19 Ekim'de düzenlenen cenazesinde yıllardır küs oldukları bilinen Gülse Birsel ve Ata Demirer'in olması, bir de üzerine sadece çelenk yollamaları büyük tepki çekmişti.

Vural Çelik'in 19 Ekim'de düzenlenen cenazesinde yıllardır küs oldukları bilinen Gülse Birsel ve Ata Demirer'in olması, bir de üzerine sadece çelenk yollamaları büyük tepki çekmişti.

O çelenkleri de buradan görebilirsiniz...

O çelenkleri de buradan görebilirsiniz...

Tüm bunların üzerine, paylaşım yapmaya karar veren Birsel'in hayatını kaybeden Vural Çelik'e eleştirel bir dille veda etmesi adeta linç edildi. Ünlü oyuncu bu nedenle paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Tüm bunların üzerine, paylaşım yapmaya karar veren Birsel'in hayatını kaybeden Vural Çelik'e eleştirel bir dille veda etmesi adeta linç edildi. Ünlü oyuncu bu nedenle paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Detayları içeriğimizde vermiştik:

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Gülse Birsel'in sosyal medyasından paylaşıp sildiği 'Vural'a veda' yazısına bir tepki de Vural Çelik'in kız kardeşi Kadriye Çelik'ten geldi.

Gülse Birsel'in sosyal medyasından paylaşıp sildiği 'Vural'a veda' yazısına bir tepki de Vural Çelik'in kız kardeşi Kadriye Çelik'ten geldi.

Kadriye Çelik, "Kamuoyunun dikkatine, hayatımızın en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. Çok sevgili ağabeyim Vural Çelik aramızdan ayrıldı ve derin bir acı bıraktı. Onun sıcak gülümsemesi, sevgi dolu yüreği ve hayatımıza kattığı güzellikler her zaman hatırlanacak" diyerek devam etti:

Kadriye Çelik, "Kamuoyunun dikkatine, hayatımızın en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. Çok sevgili ağabeyim Vural Çelik aramızdan ayrıldı ve derin bir acı bıraktı. Onun sıcak gülümsemesi, sevgi dolu yüreği ve hayatımıza kattığı güzellikler her zaman hatırlanacak" diyerek devam etti:

'Unutmayalım ki, ağabeyim yaşamı boyunca birçok insanın kalbinde iz bıraktı. Bizlere öğrettiği değerleri, paylaştığı anıları ve verdiği sevgiyi asla unutmayacağız. Bu zor günlerde, birbirimize destek olmanın ve onun hatırasını yaşatmanın en önemli şey olduğunu biliyoruz.'

"Çelik ailesi olarak acımız henüz çok tazeyken Gülse Birsel’in haddini aşan açıklamalarına üzülerek tanık olduk. Abimiz hakkında yapılan bu tür yorumların, savunma fırsatımız olmadan yapılmasının ne kadar yerinde olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

"Çelik ailesi olarak acımız henüz çok tazeyken Gülse Birsel’in haddini aşan açıklamalarına üzülerek tanık olduk. Abimiz hakkında yapılan bu tür yorumların, savunma fırsatımız olmadan yapılmasının ne kadar yerinde olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

'Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, bir insanın kalemi yetenekli olabilir; ancak bu, onun iyi bir insan olduğu anlamına gelmez. Abim, insanları mutlu etmeyi ve onları güldürmeyi çok seven, gördüğü her tebessümle mutlu olan bir insandı. Bu onun en büyük zenginliğiydi.'

"Abim hayatı boyunca görme engelli bir anneye, bir kız kardeşe ve iki yeğene bakan, hayat mücadelesi veren, ekmeğinin peşinde koşarken kimseye boyun eğmeyen biriydi. Onuruyla yaşadı ve onuruyla aramızdan ayrıldı."

"Abim hayatı boyunca görme engelli bir anneye, bir kız kardeşe ve iki yeğene bakan, hayat mücadelesi veren, ekmeğinin peşinde koşarken kimseye boyun eğmeyen biriydi. Onuruyla yaşadı ve onuruyla aramızdan ayrıldı."

"Çelik ailesi olarak Gülse Birsel’e tavsiyemiz; abimin mezarına gidip helallik istemesidir. Bu, belki de bu zor günlerde bir nebze olsun kalplerimize su serper. Abim yüce gönüllüdür, umarız affeder… Başımız sağ olsun, acımız paylaşıldıkça azalacak. Çelik Ailesi"

"Çelik ailesi olarak Gülse Birsel’e tavsiyemiz; abimin mezarına gidip helallik istemesidir. Bu, belki de bu zor günlerde bir nebze olsun kalplerimize su serper. Abim yüce gönüllüdür, umarız affeder… Başımız sağ olsun, acımız paylaşıldıkça azalacak. Çelik Ailesi"

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Duygulandım :( Güzel insanmış, yattığı yer nur olsun