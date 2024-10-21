"Haddini Aşan Açıklamalar": Vural Çelik'in Ailesinden Linçlenen Gülse Birsel'e Sert Çıkış!

'Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, bir insanın kalemi yetenekli olabilir; ancak bu, onun iyi bir insan olduğu anlamına gelmez. Abim, insanları mutlu etmeyi ve onları güldürmeyi çok seven, gördüğü her tebessümle mutlu olan bir insandı. Bu onun en büyük zenginliğiydi.'