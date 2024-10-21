Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler, Vural Çelik'e Vedasıyla Linçlenen Gülse Birsel'e Destek Çıktı!

'İnsanlar birilerini linç etmeye ne kadar meraklı. 15 yılı geçmiş Avrupa Yakası biteli arkadaşlar. Bunu yazanların işi gücü yok mu Allah aşkına?

Ben 5.5 yıl boyunca Gülse'nin kimseye bir kabalık yaptığını, üstten konuştuğunu görmedim. İnsan gibi insandır. Vural'la aralarında bir tartışmaya tanık olmadım. Avrupa Yakası'ndan ayrılanlar genellikle kendi istekleriyle ayrıldılar. Ya da arada ne yaşandıysa o günün dinamikleriyle yaşanmıştır. Sonuçta profesyonel bir iş yapıyorduk. Bu arada ne saçma şeyler yazmış insanlar. Hatta dangalağın birine göre ben salak bir solcu, Kürtçü vs. olduğum için çağırmıyormuşuz kahve içmeye Vural'ı. Vural'ın dünya görüşünü yeni öğrendim arkadaşlar, bu konularda hiç konuşmadık bile. Yani neyse kimse bilmediği konularda ahkam kesip saçmalamasın bence. Bu her şeyden önce erken kaybettiğimiz arkadaşımızın anına saygısızlık!' diyerek devam etti.