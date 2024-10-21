Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler, Vural Çelik'e Vedasıyla Linçlenen Gülse Birsel'e Destek Çıktı!
Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler, Vural Çelik'e Vedasıyla Linçlenen Gülse Birsel'e Destek Çıktı!
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı, kıymetli sanatçı Vural Çelik'in ölümünün ardından Gülse Birsel'den oldukça tepki çeken bir veda gelmişti. Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler, linç yiyen Gülse Birsel'e destek çıktığı bir açıklama paylaştı.
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Avrupa Yakası'ndaki Kubilay rolüyle hafızalarımıza kazınan, bugüne dek birçok kült projede yer almış kıymetli sanatçı Vural Çelik'i 17 Ekim'de kaybettik.
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Geçtiğimiz gün son yolculuğuna uğurlanan Vural Çelik'in cenazesinde yıllardır küs olduğu Gülse Birsel ve Ata Demirer'in olmayışı ve yalnızca çelenk göndermeleri tepki çekmişti.
Ardından Gülse Birsel'den cenazeye neden gelemediğini de açıkladığı bir veda yazısı geldi. Sosyal medya hesabında paylaştığı gönderide Vural Çelik'i eleştirel bir dille anlatan Birsel, bir tepki de bu yüzden çekti. Hatta o kadar ki yediği linç üzerine paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.
Geçtiğimiz saatlerde, Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler'den eski dostu Gülse Birsel'e destek geldi.
"Kaç gündür Gülse hakkında saçma sapan suçlamalar yapılıyor, yazılıyor. Hepimiz üzüldük Vural'ı bu kadar erken kaybettiğimiz için elbette. Ben de gidemedim cenazesine, turnedeydim. Gülse de anlatmış gidemediğini ama Gülse neredeyse bu erken ölümün sorumlusu ilan edilecek! Vural'ın işle ilgili sıkıntılar olduğu ve Gülse'nin iş bulmasını engellediği bile yazıldı... Ayıp ya!" çıkışında bulunan Gürler sözlerine;
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