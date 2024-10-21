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Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler, Vural Çelik'e Vedasıyla Linçlenen Gülse Birsel'e Destek Çıktı!

Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler, Vural Çelik'e Vedasıyla Linçlenen Gülse Birsel'e Destek Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
21.10.2024 - 10:07

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı, kıymetli sanatçı Vural Çelik'in ölümünün ardından Gülse Birsel'den oldukça tepki çeken bir veda gelmişti. Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler, linç yiyen Gülse Birsel'e destek çıktığı bir açıklama paylaştı.

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Avrupa Yakası'ndaki Kubilay rolüyle hafızalarımıza kazınan, bugüne dek birçok kült projede yer almış kıymetli sanatçı Vural Çelik'i 17 Ekim'de kaybettik.

Avrupa Yakası'ndaki Kubilay rolüyle hafızalarımıza kazınan, bugüne dek birçok kült projede yer almış kıymetli sanatçı Vural Çelik'i 17 Ekim'de kaybettik.

Geçtiğimiz gün son yolculuğuna uğurlanan Vural Çelik'in cenazesinde yıllardır küs olduğu Gülse Birsel ve Ata Demirer'in olmayışı ve yalnızca çelenk göndermeleri tepki çekmişti.

Geçtiğimiz gün son yolculuğuna uğurlanan Vural Çelik'in cenazesinde yıllardır küs olduğu Gülse Birsel ve Ata Demirer'in olmayışı ve yalnızca çelenk göndermeleri tepki çekmişti.

Ardından Gülse Birsel'den cenazeye neden gelemediğini de açıkladığı bir veda yazısı geldi. Sosyal medya hesabında paylaştığı gönderide Vural Çelik'i eleştirel bir dille anlatan Birsel, bir tepki de bu yüzden çekti. Hatta o kadar ki yediği linç üzerine paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.

Ardından Gülse Birsel'den cenazeye neden gelemediğini de açıkladığı bir veda yazısı geldi. Sosyal medya hesabında paylaştığı gönderide Vural Çelik'i eleştirel bir dille anlatan Birsel, bir tepki de bu yüzden çekti. Hatta o kadar ki yediği linç üzerine paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.

Kaçıranlar için Gülse Birsel'in sildiği paylaşımın tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde, Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler'den eski dostu Gülse Birsel'e destek geldi.

Geçtiğimiz saatlerde, Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler'den eski dostu Gülse Birsel'e destek geldi.

"Kaç gündür Gülse hakkında saçma sapan suçlamalar yapılıyor, yazılıyor. Hepimiz üzüldük Vural'ı bu kadar erken kaybettiğimiz için elbette. Ben de gidemedim cenazesine, turnedeydim. Gülse de anlatmış gidemediğini ama Gülse neredeyse bu erken ölümün sorumlusu ilan edilecek! Vural'ın işle ilgili sıkıntılar olduğu ve Gülse'nin iş bulmasını engellediği bile yazıldı... Ayıp ya!" çıkışında bulunan Gürler sözlerine;

"Kaç gündür Gülse hakkında saçma sapan suçlamalar yapılıyor, yazılıyor. Hepimiz üzüldük Vural'ı bu kadar erken kaybettiğimiz için elbette. Ben de gidemedim cenazesine, turnedeydim. Gülse de anlatmış gidemediğini ama Gülse neredeyse bu erken ölümün sorumlusu ilan edilecek! Vural'ın işle ilgili sıkıntılar olduğu ve Gülse'nin iş bulmasını engellediği bile yazıldı... Ayıp ya!" çıkışında bulunan Gürler sözlerine;

'İnsanlar birilerini linç etmeye ne kadar meraklı. 15 yılı geçmiş Avrupa Yakası biteli arkadaşlar. Bunu yazanların işi gücü yok mu Allah aşkına? 

Ben 5.5 yıl boyunca Gülse'nin kimseye bir kabalık yaptığını, üstten konuştuğunu görmedim. İnsan gibi insandır. Vural'la aralarında bir tartışmaya tanık olmadım. Avrupa Yakası'ndan ayrılanlar genellikle kendi istekleriyle ayrıldılar. Ya da arada ne yaşandıysa o günün dinamikleriyle yaşanmıştır. Sonuçta profesyonel bir iş yapıyorduk. Bu arada ne saçma şeyler yazmış insanlar. Hatta dangalağın birine göre ben salak bir solcu, Kürtçü vs. olduğum için çağırmıyormuşuz kahve içmeye Vural'ı. Vural'ın dünya görüşünü yeni öğrendim arkadaşlar, bu konularda hiç konuşmadık bile. Yani neyse kimse bilmediği konularda ahkam kesip saçmalamasın bence. Bu her şeyden önce erken kaybettiğimiz arkadaşımızın anına saygısızlık!' diyerek devam etti.

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