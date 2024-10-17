Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in Ölümünden Bir Gün Önceki Son Görüntüsü Ortaya Çıktı
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in Ölümünden Bir Gün Önceki Son Görüntüsü Ortaya Çıktı
Geçtiğimiz saatlerde vefat haberini aldığımız efsane oyuncu Vural Çelik'in ölmeden bir gün önce markette kameraya yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.
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Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı, Seksenler'in Niyazi'si, nice kült projenin güldüren karakteri, kıymetli oyuncu Vural Çelik geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti.
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Evinde ölü bulunan Çelik'in ölüm sebebi hakkında net bir açıklama henüz gelmedi fakat menajeri usta oyuncunun birden çok rahatsızlığı olduğunu dile getirdi.
Ayrıca ünlü oyuncunun, yalnızca iki gün önce yine hastaneden paylaşım yaptığı ve esprili bir dille olsa da oldukça bitkin bir şekilde sitem ettiği ortaya çıkmıştı.
Magazin Burada, Çelik'in ölmeden bir gün önce markette elinde ilaç torbasıyla dolandığı anların görüntüsüne ulaştı.
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