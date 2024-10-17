Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in Ölümünden Bir Gün Önceki Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in Ölümünden Bir Gün Önceki Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 23:53

Geçtiğimiz saatlerde vefat haberini aldığımız efsane oyuncu Vural Çelik'in ölmeden bir gün önce markette kameraya yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı, Seksenler'in Niyazi'si, nice kült projenin güldüren karakteri, kıymetli oyuncu Vural Çelik geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti.

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı, Seksenler'in Niyazi'si, nice kült projenin güldüren karakteri, kıymetli oyuncu Vural Çelik geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti.

Evinde ölü bulunan Çelik'in ölüm sebebi hakkında net bir açıklama henüz gelmedi fakat menajeri usta oyuncunun birden çok rahatsızlığı olduğunu dile getirdi.

Evinde ölü bulunan Çelik'in ölüm sebebi hakkında net bir açıklama henüz gelmedi fakat menajeri usta oyuncunun birden çok rahatsızlığı olduğunu dile getirdi.

Kaçıranlar için menajerden vefata dair gelen açıklamanın tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ayrıca ünlü oyuncunun, yalnızca iki gün önce yine hastaneden paylaşım yaptığı ve esprili bir dille olsa da oldukça bitkin bir şekilde sitem ettiği ortaya çıkmıştı.

Ayrıca ünlü oyuncunun, yalnızca iki gün önce yine hastaneden paylaşım yaptığı ve esprili bir dille olsa da oldukça bitkin bir şekilde sitem ettiği ortaya çıkmıştı.

O anlara da bu içeriğimizde yer vermiştik:

Magazin Burada, Çelik'in ölmeden bir gün önce markette elinde ilaç torbasıyla dolandığı anların görüntüsüne ulaştı.

Magazin Burada, Çelik'in ölmeden bir gün önce markette elinde ilaç torbasıyla dolandığı anların görüntüsüne ulaştı.

Ünlü oyuncunun son görüntüsü yürek burktu...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın