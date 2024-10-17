Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in Ölüm Haberinin Ardından Gülse Birsel'den Paylaşım Geldi!
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in Ölüm Haberinin Ardından Gülse Birsel'den Paylaşım Geldi!
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in ani vefatı herkesi şoke etti. Ölüm haberinin ardından Avrupa Yakası'ndan rol arkadaşı Gülse Birsel'den ilk paylaşım geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu Vural Çelik'in evinde hayatını kaybettiği haberi sevenlerini derinden yaraladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ani vefat haberinin ardından Avrupa Yakası'ndan rol arkadaşı Gülse Birsel'den ilk paylaşım geldi.
Birsel, Avrupa Yakası'nda Kubilay karakterine hayat veren arkadaşı Vural Çelik'e "Çok erken kaybettik. Çok üzgünüz." sözleriyle veda etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın