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Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in Ölüm Haberinin Ardından Gülse Birsel'den Paylaşım Geldi!

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in Ölüm Haberinin Ardından Gülse Birsel'den Paylaşım Geldi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 22:06

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in ani vefatı herkesi şoke etti. Ölüm haberinin ardından Avrupa Yakası'ndan rol arkadaşı Gülse Birsel'den ilk paylaşım geldi.

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Ünlü oyuncu Vural Çelik'in evinde hayatını kaybettiği haberi sevenlerini derinden yaraladı.

Ünlü oyuncu Vural Çelik'in evinde hayatını kaybettiği haberi sevenlerini derinden yaraladı.

Ani vefat haberinin ardından Avrupa Yakası'ndan rol arkadaşı Gülse Birsel'den ilk paylaşım geldi.

Ani vefat haberinin ardından Avrupa Yakası'ndan rol arkadaşı Gülse Birsel'den ilk paylaşım geldi.

Birsel, Avrupa Yakası'nda Kubilay karakterine hayat veren arkadaşı Vural Çelik'e "Çok erken kaybettik. Çok üzgünüz." sözleriyle veda etti.

Birsel, Avrupa Yakası'nda Kubilay karakterine hayat veren arkadaşı Vural Çelik'e "Çok erken kaybettik. Çok üzgünüz." sözleriyle veda etti.

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