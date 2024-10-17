Rüyalarınıza Girecek! Mimar Selim Bey Şimdiye Kadarki En Sıra Dışı Tasarımını Anlattı!
Rüyalarınıza Girecek! Mimar Selim Bey Şimdiye Kadarki En Sıra Dışı Tasarımını Anlattı!
Efsane program Evim Şahane'yle hayatımıza giren mimar Selim Yuhay, Eser Yenenler'in programına katıldı. Şimdiye kadar yaptığı en sıra dışı tasarımı açıklayan Selim Bey, yine şaşırttı.
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Bir dönem "Evim Şahane" programıyla herkesin beğenisini kazanan ve etkileyici tasarımlarıyla adından söz ettiren ünlü mimar Selim Yuhay, Eser Yenenler'in sunuculuğunu yaptığı @Linç programının 2. sezonunun ilk bölümüne konuk oldu.
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Selim Yuhay, bugüne kadar birçok benzersiz ve çarpıcı tasarıma imza attı. Kendisine en çılgın tasarımı sorulduğunda ise oldukça ilginç bir yanıt verdi.
Selim Bey, yaşlı bir çiftin masalarına çim kaplama yaptığını belirtti ve "Sabahları hanımefendi suluyordu. Su bacağından aşağıya akıyordu. Her gün piknik yaptığını düşün, güzel değil mi abi?" ifadelerini kullandı.
Ayrıca "Ben ileriyi düşünen bir insanım." diye de ekledi.
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