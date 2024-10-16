MAM 6284 Özel Bölüm'de Konuşan Erkekleri Koruma Derneği Başkanına Kadınların Tepkisi
MAM 6284 Özel Bölüm'de Konuşan Erkekleri Koruma Derneği Başkanına Kadınların Tepkisi
Mevzular Açık Mikrofon (MAM) 6284 Özel yayınında Erkekleri Koruma Derneği Başkanı'nın çıkışı damga vurmuştu. Programa katılan kadınlar, Bahri İnceler'in konuşma yaptığı sırada kameraların kendilerini kaydettiği anları paylaştı.
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Oğuzhan Uğur'un popüler programı "Mevzular Açık Mikrofon", 6284 Özel Yayını ile izleyicilerin karşısına çıktı.
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Programın tanıtımında yer verilen Cemile'nin hikayesi tek başına bile içimizi dağlarken, dört saat süren programda ele alınan konular ve sorulan sorular, hem izleyicileri derinden etkiledi, hem de Türkiye'deki kadınların yaşadığı zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi.
Fakat programın başında beklenmeyen bir durum yaşandı. Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler, "Size bir eleştirim var" diyerek mikrofonu eline aldı.
İnceler, 6284 sayılı Kanun'a karşı çıkan ve erkeklerin haklarını savunan tek sivil toplum kuruluşunun kendileri olduğunu belirtti. İki hafta önce bakanlık önünde eylem yaptıklarını ifade eden İnceler, kendisinin de diğer konuklar gibi Oğuzhan Uğur'un yanında "mağdur" olarak oturması gerektiğini söyledi. Ancak bu ifadesine Oğuzhan Uğur'dan keskin bir yanıt geldi.
Programa katılan kadınlar da Bahri İnceler'in konuşma yaptığı sırada kameraların onları çektiği anları sosyal medyada paylaştılar.
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