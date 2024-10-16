Esra Erol'u Tehdit Eden Sahte Mehdinin Müridinin Aylar Önceki Röportajı Ortaya Çıktı!
Esra Erol'u Tehdit Eden Sahte Mehdinin Müridinin Aylar Önceki Röportajı Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.ekolhaber.com.tr/sahte-me...
Esra Erol'u ölümle tehdit eden sahte mehdi Mustafa Çabuk'un müridi Hasan D.'nin aylar önce verdiği sokak röportajı ortaya çıktı.
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Geçtiğimiz günlerde bir otelde 300 kişiyi zorla alıkoymakla suçlanan ve sahte mehdi olduğu iddia edilen Mustafa Çabuk'un ardından, onun müridi olduğu belirtilen Hasan D., Esra Erol'u tehdit etti.
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Hasan D., Erol'a yönelik ölüm tehditleri içeren bir video yayınladı ve ardından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Hasan D., Erol'a "parça parça edilir, surlardan aşağıya atılırsın lan" şeklinde tehditler savurmuştu.
Sahte mehdinin müridinin aylar önce verdiği bir röportaj ortaya çıktı. Röportajda "Beni dinlemeyen helak olur. Mehdi şu an Çanakkale’de, birebir görüşüyorum. Dağlara çıkın ölmeyin" şeklinde ifadeler kullanmıştı.
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