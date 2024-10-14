Esra Erol’un İfşa Ettiği Sahte Mehdinin Müridinin Esra Erol’u Tehdit Ettiği Video Ortaya Çıktı
Esra Erol’un İfşa Ettiği Sahte Mehdinin Müridinin Esra Erol’u Tehdit Ettiği Video Ortaya Çıktı
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Geçtiğimiz günlerde Esra Erol’un ifşaladığı sahte mehdi Mustafa Çabuk tutuklandı.
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Esra Erol’un yaptığı yayınlar sonrasında tutuklanan Mustafa Çabuk’un müridlerinden Hasan adlı kişi skandal bir video çekerek Esra Erol’a tehditler savurdu.
Hasan adlı mürid, kaydettiği videoda Esra Erol'a "Sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni sevenlerin de canını alacağım" dedi.
İşte Esra Erol’u tehdit eden kişinin çektiği skandal video:
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Kürt İdris’in gelinini tehdit ediyor keltoş farkında değil 🤣
Esra Erol''a tehdit mi? Bi daha düşün bebişim. Kalabalıkta yapılan artistliğin tenhada özrü olmazmış. Sen E. Erol'un kocasını tanıyo musun?
Dayı bulunmam diye düşünüyorsun ama devlet senin sıçtığın klozetin giydiğin donun yediğin yemeğin ne olduğunu biliyo😄