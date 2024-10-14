Esra Erol’un İfşa Ettiği Sahte Mehdinin Müridinin Esra Erol’u Tehdit Ettiği Video Ortaya Çıktı

Esra Erol’un ifşa ettiği ‘sahte mehdi’nin müridlerinden biri, Esra Erol’u ölümde tehdit etti. Hasan adlı mürit, çektiği videoda Esra Erol’a 'Sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni sevenlerin de canını alacağım” dedi. Skandal görüntüler ortaya çıktı.