Görüş Bildir
Haberler
TV
Esra Erol’un İfşa Ettiği Sahte Mehdinin Müridinin Esra Erol’u Tehdit Ettiği Video Ortaya Çıktı

Esra Erol’un İfşa Ettiği Sahte Mehdinin Müridinin Esra Erol’u Tehdit Ettiği Video Ortaya Çıktı

Esra Erol
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
14.10.2024 - 20:39 Son Güncelleme: 14.10.2024 - 20:44

Esra Erol’un ifşa ettiği ‘sahte mehdi’nin müridlerinden biri, Esra Erol’u ölümde tehdit etti. Hasan adlı mürit, çektiği videoda Esra Erol’a 'Sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni sevenlerin de canını alacağım” dedi. Skandal görüntüler ortaya çıktı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz günlerde Esra Erol’un ifşaladığı sahte mehdi Mustafa Çabuk tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Esra Erol’un ifşaladığı sahte mehdi Mustafa Çabuk tutuklandı.

Esra Erol’un yaptığı yayınlar sonrasında tutuklanan Mustafa Çabuk’un müridlerinden Hasan adlı kişi skandal bir video çekerek Esra Erol’a tehditler savurdu.

Esra Erol’un yaptığı yayınlar sonrasında tutuklanan Mustafa Çabuk’un müridlerinden Hasan adlı kişi skandal bir video çekerek Esra Erol’a tehditler savurdu.

Hasan adlı mürid, kaydettiği videoda Esra Erol'a "Sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni sevenlerin de canını alacağım" dedi.

Hasan adlı mürid, kaydettiği videoda Esra Erol'a "Sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni sevenlerin de canını alacağım" dedi.

İşte Esra Erol’u tehdit eden kişinin çektiği skandal video:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
62
18
15
6
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
rednose34

Kürt İdris’in gelinini tehdit ediyor keltoş farkında değil 🤣

AGOR

Esra Erol''a tehdit mi? Bi daha düşün bebişim. Kalabalıkta yapılan artistliğin tenhada özrü olmazmış. Sen E. Erol'un kocasını tanıyo musun?

Esat Altiok

Dayı bulunmam diye düşünüyorsun ama devlet senin sıçtığın klozetin giydiğin donun yediğin yemeğin ne olduğunu biliyo😄