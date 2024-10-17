MAM 6284 Özel Bölüm'e Psikoloğun Dizilerdeki Erkek Şiddetine Göndermesi Damga Vurdu!
MAM 6284 Özel Bölüm'e Psikoloğun Dizilerdeki Erkek Şiddetine Göndermesi Damga Vurdu!
Mevzular Açık Mikrofon (MAM) 6284 Özel Yayını'na Uzman Psikolog Leyla Soydinç'in konuşması damgasını vurdu. Dizilerdeki erkek şiddetine gönderme yapan psikoloğun açıklamaları herkese ders oldu.
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Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon, 6284 Özel Yayını'yla izleyiciyle buluştu.
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Programda kadınların uğradığı şiddet ve istismara yönelik açıklamalar hepimize ders niteliğindeydi.
Yayına katılan Uzman Psikolog Leyla Soydinç'in konuşması da dikkat çeken açıklamalardan biri oldu.
Dizilerdeki erkek şiddetine gönderme yapan psikolog "Erkek şiddeti psikolojik sorunlara, maddeye ve öfke problemlerine indirgeniyor. Aslında tam da bu noktada sorun başlıyor." dedi.
"Erkekler aslında kadınların üstünde güç göstermek, kontrol etmek amacıyla uygulanır. Ve bu bir iktidar meselesidir." diyen psikolog, "Erkekler kime şiddet uygulayacağını seçerler. Bu şekilde iktidar sahibi olduğunu düşünürler." diye devam etti.
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"Erkek şiddetini öfke problemine ve maddeye indirgediğimizde aslında biraz da meşrulaştırmış oluyoruz. Çünkü suç ve sorumluluk ortadan kalkıyor." diye altını çizdi.
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