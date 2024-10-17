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MasterChef Onur Sosyal Medyada Kendi Kendini Tebrik Etti: "Yarışmaya Adımı Yazdırdım!"

MasterChef Onur Sosyal Medyada Kendi Kendini Tebrik Etti: "Yarışmaya Adımı Yazdırdım!"

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 17:43

MasterChef Türkiye yeni sezon yarışmacısı Onur, X hesabından yaptığı paylaşımda kendi kendini tebrik etti. Onur, rekor kırdığını söyleyerek 'MasterChef Türkiye'ye adımı yazdırdım!' dedi.

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MasterChef Türkiye'de her hafta yarışmacıların istatistikleri tutuluyor. Şefler yarışmacıların performanslarını gözden kaçırmıyor.

MasterChef Türkiye'de her hafta yarışmacıların istatistikleri tutuluyor. Şefler yarışmacıların performanslarını gözden kaçırmıyor.

Sezon başladığından bu yana tam 11 haftadır potaya girmeyen bir yarışmacı var. O isim Onur!

Sezon başladığından bu yana tam 11 haftadır potaya girmeyen bir yarışmacı var. O isim Onur!

Yarışmacılar arasında performansıyla dikkat çeken Onur, sosyal medyada kendini tebrik etti.

Yarışmacılar arasında performansıyla dikkat çeken Onur, sosyal medyada kendini tebrik etti.

Başarısını hayranlarıyla kutlayan Onur, "Yarışmaya adımı yazdırdım!" diye paylaştı.

Başarısını hayranlarıyla kutlayan Onur, "Yarışmaya adımı yazdırdım!" diye paylaştı.
twitter.com

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