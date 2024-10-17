MasterChef Onur Sosyal Medyada Kendi Kendini Tebrik Etti: "Yarışmaya Adımı Yazdırdım!"
MasterChef Onur Sosyal Medyada Kendi Kendini Tebrik Etti: "Yarışmaya Adımı Yazdırdım!"
MasterChef Türkiye yeni sezon yarışmacısı Onur, X hesabından yaptığı paylaşımda kendi kendini tebrik etti. Onur, rekor kırdığını söyleyerek 'MasterChef Türkiye'ye adımı yazdırdım!' dedi.
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MasterChef Türkiye'de her hafta yarışmacıların istatistikleri tutuluyor. Şefler yarışmacıların performanslarını gözden kaçırmıyor.
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Sezon başladığından bu yana tam 11 haftadır potaya girmeyen bir yarışmacı var. O isim Onur!
Yarışmacılar arasında performansıyla dikkat çeken Onur, sosyal medyada kendini tebrik etti.
Başarısını hayranlarıyla kutlayan Onur, "Yarışmaya adımı yazdırdım!" diye paylaştı.
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