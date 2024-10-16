Müge Anlı'da "Her Erkek İçer, Şiddet Uygular" Diyen Adama Şevki Hoca'dan Kapak Gibi Yanıt!
Müge Anlı'da "Her Erkek İçer, Şiddet Uygular" Diyen Adama Şevki Hoca'dan Kapak Gibi Yanıt!
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30 yıl önce kocasına bırakıp gittiği oğlunu aramak için Hacer Çıranoğlu, Müge Anlı'ya başvurmuştu. Eşi Seyfi Bey çocuğa ne yaptığını açıklamak için bugün de stüdyoya geldi.
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Günlerdir çelişkili açıklamaları ile müge Anlı'yı ve izleyenleri çıldırtan Seyfi ile ilgili alkol alıp çocuklarını dövdüğü iddia edildi.
Eşi ve çocuklarını öldüresiye dövdüğü iddia edilen Seyfi, ısrarla iddiaları reddetti. Ancak onlarca kişi yayına bağlanıp gerçeği anlatmaya devam ediyor.
Bugünkü yayında da akıl tutulması yaşatan bir açıklama yapan Seyfi, "Her erkek alkol alır, her erkeğin evinde şiddet olabilir." deyince Şevki Hoca çileden çıktı.
"Biz erkek değil miyiz? Ben erkek kategorisine girmiyor muyum?" diye soran Şevki Hoca, "Biz içip içip eve gelip sapıtmıyoruz." diye konuştu. Seyircilerden alkış alan Şevki Hoca, hepimizin duygularına tercüman oldu.
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