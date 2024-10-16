Müge Anlı'da "Her Erkek İçer, Şiddet Uygular" Diyen Adama Şevki Hoca'dan Kapak Gibi Yanıt!

Müge Anlı'da günlerdir yıllar önce bıraktığı oğlunu arayan adam sabah sabah yine sinirlerimizi zıplattı. Alkol aldığı için eve gelip eşini ve çocuklarını dövdüğü iddialarına 'Her erkek alkol alır' diyen adama Şevki Hoca sert çıktı: 'Biz erkek değil miyiz?'