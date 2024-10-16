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Müge Anlı'da "Her Erkek İçer, Şiddet Uygular" Diyen Adama Şevki Hoca'dan Kapak Gibi Yanıt!

Müge Anlı'da "Her Erkek İçer, Şiddet Uygular" Diyen Adama Şevki Hoca'dan Kapak Gibi Yanıt!

Müge Anlı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 10:49

Müge Anlı'da günlerdir yıllar önce bıraktığı oğlunu arayan adam sabah sabah yine sinirlerimizi zıplattı. Alkol aldığı için eve gelip eşini ve çocuklarını dövdüğü iddialarına 'Her erkek alkol alır' diyen adama Şevki Hoca sert çıktı: 'Biz erkek değil miyiz?'

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30 yıl önce kocasına bırakıp gittiği oğlunu aramak için Hacer Çıranoğlu, Müge Anlı'ya başvurmuştu. Eşi Seyfi Bey çocuğa ne yaptığını açıklamak için bugün de stüdyoya geldi.

30 yıl önce kocasına bırakıp gittiği oğlunu aramak için Hacer Çıranoğlu, Müge Anlı'ya başvurmuştu. Eşi Seyfi Bey çocuğa ne yaptığını açıklamak için bugün de stüdyoya geldi.

Günlerdir çelişkili açıklamaları ile müge Anlı'yı ve izleyenleri çıldırtan Seyfi ile ilgili alkol alıp çocuklarını dövdüğü iddia edildi.

Günlerdir çelişkili açıklamaları ile müge Anlı'yı ve izleyenleri çıldırtan Seyfi ile ilgili alkol alıp çocuklarını dövdüğü iddia edildi.

Eşi ve çocuklarını öldüresiye dövdüğü iddia edilen Seyfi, ısrarla iddiaları reddetti. Ancak onlarca kişi yayına bağlanıp gerçeği anlatmaya devam ediyor.

Eşi ve çocuklarını öldüresiye dövdüğü iddia edilen Seyfi, ısrarla iddiaları reddetti. Ancak onlarca kişi yayına bağlanıp gerçeği anlatmaya devam ediyor.

Bugünkü yayında da akıl tutulması yaşatan bir açıklama yapan Seyfi, "Her erkek alkol alır, her erkeğin evinde şiddet olabilir." deyince Şevki Hoca çileden çıktı.

Bugünkü yayında da akıl tutulması yaşatan bir açıklama yapan Seyfi, "Her erkek alkol alır, her erkeğin evinde şiddet olabilir." deyince Şevki Hoca çileden çıktı.

"Biz erkek değil miyiz? Ben erkek kategorisine girmiyor muyum?" diye soran Şevki Hoca, "Biz içip içip eve gelip sapıtmıyoruz." diye konuştu. Seyircilerden alkış alan Şevki Hoca, hepimizin duygularına tercüman oldu.

"Biz erkek değil miyiz? Ben erkek kategorisine girmiyor muyum?" diye soran Şevki Hoca, "Biz içip içip eve gelip sapıtmıyoruz." diye konuştu. Seyircilerden alkış alan Şevki Hoca, hepimizin duygularına tercüman oldu.

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