Nuri Bilge Ceylan Altın Koza Film Festivali’nde Yılmaz Güney'e Övgüler Yağdırdı!
Nuri Bilge Ceylan Altın Koza Film Festivali’nde Yılmaz Güney'e Övgüler Yağdırdı!
Nuri Bilge Ceylan'ın jüri başkanı olduğu Altın Koza Ödülleri'nde Yılmaz Güney konuşması dikkat çekti. Nuri Bilge Ceylan, Yılmaz Güney'e övgüler yağdırdı.
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Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.
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Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Özlem Gürses'in sunuculuk yaptığı Büyük Ödül Töreni, sanatçıların kırmızı halıdan geçerek tören alanına gelmeleriyle başladı.
Altın Koza Ödülleri'nde jüri başkanlığını ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı törende, Yılmaz Güney Ödülü Türker Süer'in yönetmenliğini yaptığı "Gecenin Kıyısı" filmine verildi.
Ceylan, Yılmaz Güney hakkında, “Sadece beni değil Türk sinemasında birçok insanı ve dünya sinemasında birçok önemli yönetmeni etkileyen, heveslendiren ve farklı bir isim. Sinemasıyla sınırlı kalmayan kişiliği, karakteri, eksileri, artıları, hataları ve doğrularıyla efsanevi bir isim” ifadelerini kullandı.
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