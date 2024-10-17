Kalp Krizi Geçirmişti: Vefatının Ardından Vural Çelik'in Avrupa Yakası'ndaki Falcı Sahnesi Üzüntüye Boğdu
Kalp Krizi Geçirmişti: Vefatının Ardından Vural Çelik'in Avrupa Yakası'ndaki Falcı Sahnesi Üzüntüye Boğdu
Avrupa Yakası'nda oynadığı Kubilay karakteriyle akıllara kazınan başarılı oyuncu Vural Çelik'ten acı haber geldi. Oyuncunun daha önce de kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Sevenleri Avrupa Yakası'ndaki falcı sahnesini paylaşarak derin üzüntü yaşattı.
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Avrupa Yakası'ndaki Kubilay rolüyle tanıdığımız oyuncu Vural Çelik 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. Evinde ölü bulunan Çelik'in neden öldüğü henüz bilinimiyor.
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Ölüm sebebine dair henüz net bir sebep belirtilemeyen oyuncunun menajerinden gelen ilk açıklamaya göre şeker, kalp ve tansiyon gibi rahatsızlıkları vardı.
Dahası başarılı oyuncunun daha evvel kalp krizi geçirdiği de ortaya çıktı. 21 Haziran 2014'te tek damarı tıkalı olan oyuncu hastaneye kaldırıldıktan sonra anjiyo olmuştu.
Çelik'in sağlık durumunu hatırlatan sevenleri Avrupa Yakası'ndaki falcı sahnesini paylaştı. Çelik'in rolü gereği "Bu gencecik yaşımda ben niye ölüyorum yahu?!" dediği anlar üzüntüye boğdu.
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