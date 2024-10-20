Cenazeye Katılmayan Gülse Birsel, Vural Çelik'e Veda Paylaşımını Gelen Tepkiler Üzerine Sildi!
Cenazeye Katılmayan Gülse Birsel, Vural Çelik'e Veda Paylaşımını Gelen Tepkiler Üzerine Sildi!
Geçtiğimiz günlerde evinde cansız bedeni bulunan Vural Çelik, bu ani ve beklenmedik vedasıyla herkesi yasa boğmuştu. Senelerdir konuşmadıkları bilinen ve Avrupa Yakası'nda birlikte rol aldığı Gülse Birsel, ünlü oyuncuya veda eden ilk isim olmuştu. Tüm bunların üstüne Birsel'in cenaze törenine katılmaması da tepki çekmişti. Gülse Birsel, vedasını düşündüren bir paylaşımla Instagram hesabından yaptı. Ancak gelen tepkilerin ardından ünlü isim paylaşımı sildi!
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Vural Çelik 17 Ekim'de evinde ölü bulunmuş ve sevenlerini ani ölümüyle yasa boğmuştu.
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10 yıl önce de kalp krizi geçirdiği öğrenilen Çelik'in ölüm nedeninin de kalp krizi olduğu kesinleşti.
Yaşanan bu acı olayın ardından ilk paylaşım Avrupa Yakası'nda birlikte rol aldığı Gülse Birsel'den gelmişti. Ancak bu acı olayın ardından hemen Gülse Birsel ve Vural Çelik arasındaki küslük de gündem olmuştu.
Biz bu küslük üzerine düşünedururken dikkat çeken bir gelişme de Vural Çelik'in cenaze töreninde yaşandı. Çünkü Gülse Birsel cenazeye katılmadı...
Gündem olan bu olayın ardından Gülse Birsel hem kendini açıklamak hem de Vural Çelik'e veda etmek için Instagram hesabından "düşündüren" bir paylaşım yaptı.
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Avrupa Yakası'ndan bir fotoğrafla veda metni yayınlayan Birsel, "Vural'a vedam" dediği paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:
'Setin bu geleneksel şakasından, bu dinamikten 'Zenginliğine rağmen hep mağdur hep ezik Gülenay'ı yazdım. Vural nefis oynadı. 'Birinin bizi durduramadığı' günlerdi.'
"Ben oyuncu arkadaşlarımla olan anlaşmazlıklarda kavga, polemik, magazin yoluyla cevap verme sevmem. Konuşup çözmeye çalışırım. Çok kırgınsam uzak kalır, iletişimi keserim. Öyle yaptım."
"Ben Vural'ı kahkahası, sette 'mağdur personasıyla' yaptığı komikliklerle, güldüğümüz anlarla hatırlamak istiyorum."
Ancak Birsel, kendisine gelen eleştirilerin ardından paylaşımı sildi.
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