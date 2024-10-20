Cenazeye Katılmayan Gülse Birsel, Vural Çelik'e Veda Paylaşımını Gelen Tepkiler Üzerine Sildi!

' 'Niye sahip çıkmadınız?' gibi cümleler okudum sosyal medyada. Vural yetenekli ve verimli çağda, bir oyuncuydu. Avrupa Yakası'ndan ayrıldıktan sonra 'Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım' filminde başrol oynadı. 'Nuri' dizisinde, Gani Müjde'nin 'Yahşi Cazibe'sinde, Birol Güven'in 'Seksenler'inde 3 sezon oynadı. Son yıllarda çalışmama sebebi televizyonda komedinin yok olması olabilir. Ancak yakınlarda Güldür Güldür'le ilgili bir soru sorulduğunda asla rol almak istemeyeceği bir yapım olduğunu sert bir dille magazine anlatmış, haber olmuştu. Bu bakışı da belki işleri zorlaştırmıştır. Birol Güven büyük bir ekonomik derdi olmadığını, çektiği videoların skeç olduğunu söyledi. 'Stand up'a hazırlanıyordu.' dedi.

Avrupa Yakası seyircileri dergide çalışan karakterleri gerçek hayatta da kanka gibi görüyorlar. Elbette sette çok yakın arkadaşlar da edinirsiniz. Ama herkes herkesin can dostu olamaz haliyle. Selamlaşıp kankayı, düşmanı, sevgiliyi oynayıp, setten çıkınca gerçek hayatınıza dönersiniz.

2 ay bir ekiple, 2 yıl başka yerde başka ekiple. Aralarda da çalışılmayan yıllar. Onun için dönem dönem yalnızlık ve işsizlik, bizim mesleğin parçasıdır.'