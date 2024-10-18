Vural Çelik'in Geçmişte Gülse Birsel'le Yaşanan Gerginliklere Gönderme Yaptığı Video Uzaklara Daldırdı
Vural Çelik'in Geçmişte Gülse Birsel'le Yaşanan Gerginliklere Gönderme Yaptığı Video Uzaklara Daldırdı
Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay Peynircioğlu rolüyle kaplerde taht kuran Vural Çelik geçtiğimiz gece hayatını kaybetti. Oyuncunun geçmişe ait görüntüleri, vefatından iki gün önce yaptığı paylaşım gibi detaylar gün yüzüne çıkarken geçtiğimiz sene verdiği bir röportajdaki sözleri ilgi çekti.
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2004 senesinde yayınlanan ve 2009 yılında ekranlara veda eden Avrupa Yakası dizisinde Kubilay karakterine hayat veren Vural Çelik geçtiğimiz gece hayatını kaybetti.
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Evinde vefat ettiği öğrenilen oyuncunun acı haberi sanat camiasını yasa boğarken, Çelik'in geçmişe ait görüntüleri ve paylaşımları ilgi odağı oldu.
Vural Çelik'in geçtiğimiz sene verdiği bir röportajda da muhabirlerin “Gülse Hanım’la sizi tekrar aynı projede görebilir miyiz?” sorusuna cevap verdiği anlar kısa sürede gündeme oturdu.
Gülse Birsel'le Avrupa Yakası'dan ayrılmasının ardından arası bozulan Çelik'in ise "Üç günlük dünya kimsenin kimseyi üzmesine gerek yok." sözleri dikkat çekti.
Peki 2023 senesinde "Tabii ki olabilir. Üç günlük dünya, ben hata yapmış olabilirim, o hata yapmış olabilir. Önemli olan o hataları unutup o kötü duyguları geçmişte bırakıp önümüze bakmak lazım. Dünya nereye gidiyor? Biz nereye gidiyoruz? Biz 20 yıl önce kadar Avrupa Yakası’nı yaptık. Ben 30 yaşındaydım, şimdi oldum 50. O yüzden kimsenin kimseye küsmesine gerek yok. Zaten bir avuç insanız." sözlerini kullanan Vural Çelik ve Gülse Birsel arasında ne yaşanmıştı? Gelin detayları yeniden hatırlayalım...
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Diziden ayrılmasının ardından Vural Çelik'in katıldığı bir programda söyledikleriyle başlıyor aslında her şey. Oyuncu yer aldığı yapımdaki isimlere teşekkür ederken açık açık Gülse Birsel'e gönderme yaparak "Dizinin beyin takımından Sinan Çetin ve Atilla Aslan’a sonsuz teşekkür ediyorum. Ancak yine beyin takımından bir isme teşekkür etmiyorum. O kişi erkek değil dişi. Kim olduğunu anlamak hiç de zor değil" sözlerini kullanıyor.
Dizinin yapımcı firmasından aldığı tepkinin ardından ise Vural Çelik'ten "Eskisi gibi dizide yer bulamadığımı düşünüyordum beni daha iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyordum duygusal bir yapım olduğu için bunu bünyemde bir sorun haline getirip Gülse’ye program vasıtasıyla sitem ettim." şeklinde bir açıklama geliyor.
Gülse Birsel ise olaya daha ılımlı yaklaşarak "Olabilir. Vural der. O lafın buralara geleceğini hiç bilmeden, kötü niyeti olmadan, ekran aracılığıyla bana oyuncu tafrası yapmak için der." yorumunda bulunmuştu.
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