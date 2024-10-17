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Balkondan Düşerek Hayatını Kaybeden Eski One Direction Üyesi Liam Payne'in Otel Odasından İlk Görüntüler

Balkondan Düşerek Hayatını Kaybeden Eski One Direction Üyesi Liam Payne'in Otel Odasından İlk Görüntüler

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 10:09

Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan madde etkisindeyken düştüğü iddia edilen Liam Payne geçtiğimiz saatlerde acı bir haberle sevenlerini üzdü. Eski One Direction üyesinin otel odasından paylaşılan ilk görüntüler ise ortaya çıktı.

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Beş kişi olarak adım attıkları müzik sektöründe hızlı bir yükseliş yaşayarak dünyaya adlarını duyurmayı başaran One Direction grubunu çoğumuz biliyoruz.

Beş kişi olarak adım attıkları müzik sektöründe hızlı bir yükseliş yaşayarak dünyaya adlarını duyurmayı başaran One Direction grubunu çoğumuz biliyoruz.

Zayn Malik'in gruptan ayrılmasıyla birlikte sarsılan diğer grup üyeleri sevenleri için müzik yapmaya devam etmiş fakat grup daha fazla dayanamamış ve 2017 senesinde dağılma kararı almıştı.

Zayn Malik'in gruptan ayrılmasıyla birlikte sarsılan diğer grup üyeleri sevenleri için müzik yapmaya devam etmiş fakat grup daha fazla dayanamamış ve 2017 senesinde dağılma kararı almıştı.

Grubun en sevilen isimlerinden biri olan Liam Payne ise diğer grup üyeleri gibi kariyerine tek başına devam etme kararı almış, fakat açıklamalarıyla ve pek de sağlıklı bulunmayan ruh haliyle hayranları tarafından eleştirilmeye başlanmıştı.

Grubun en sevilen isimlerinden biri olan Liam Payne ise diğer grup üyeleri gibi kariyerine tek başına devam etme kararı almış, fakat açıklamalarıyla ve pek de sağlıklı bulunmayan ruh haliyle hayranları tarafından eleştirilmeye başlanmıştı.

Geçtiğimiz gün kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenilen 31 yaşındaki Liam Payne ani ölümüyle sevenlerini üzmüştü.

Geçtiğimiz gün kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenilen 31 yaşındaki Liam Payne ani ölümüyle sevenlerini üzmüştü.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

BBC'nin haberine göre, 31 yaşında hayatını yitiren şarkıcının madde etkisinde olduğu iddia edilirken, otel odasında sinir krizi geçirdiği ve olaydan hemen önce polisin çağırıldığı söylendi.

BBC'nin haberine göre, 31 yaşında hayatını yitiren şarkıcının madde etkisinde olduğu iddia edilirken, otel odasında sinir krizi geçirdiği ve olaydan hemen önce polisin çağırıldığı söylendi.
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Buenos Aires polisine göre, olay yerindeki memurlar başlangıçta “madde ve alkol etkisi altında olabilecek agresif bir adam” ihbarına karşılık otelde varmış.

Buenos Aires polisine göre, olay yerindeki memurlar başlangıçta “madde ve alkol etkisi altında olabilecek agresif bir adam” ihbarına karşılık otelde varmış.

Memurlar olay yerine vardıklarında otelin iç avlusundan yüksek bir ses duyulduğunu bildirirken Payne'in cansız bedenine ulaşılmış. Madde etkisiyle kriz geçirdiği söylenen şarkıcının odasının son görüntüleri ise böyle👇

Memurlar olay yerine vardıklarında otelin iç avlusundan yüksek bir ses duyulduğunu bildirirken Payne'in cansız bedenine ulaşılmış. Madde etkisiyle kriz geçirdiği söylenen şarkıcının odasının son görüntüleri ise böyle👇

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