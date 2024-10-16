Kanatlarıyla Podyumda Süzülen Victoria's Secret Meleklerinin Yıllar Önceki Haliyle Şimdikini Karşılaştıralım
Kanatlarıyla Podyumda Süzülen Victoria's Secret Meleklerinin Yıllar Önceki Haliyle Şimdikini Karşılaştıralım
Victoria's Secret Fashion Show 2024 dün gece gerçekleşti ve birbirinden ünlü modeller kanatlarıyla birlikte podyumda asta süzülerek dünyanın gündemine oturdu. En son altı sene önce düzenlenen Victoria's Secret defilesine bu sene her yaştan model boy gösterirken, tasarımlar da bir hayli dikkat çekti. Peki seneler içinde modellerimiz nasıl bir değişim yaşadı? Gelin birlikte bakalım 👇
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Victoria's Secret Fashion Show geçtiğimiz gece 6 senenin ardından tüm ihtişamıyla geri döndü! Birbirinden ünlü eski ve yeni modeller ara verdikleri podyuma geri dönerken geceye damga vuran birçok isim ilgi odağı oldu.
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Victoria's Secret markasıyla özdeşleşen Adriana Lima gibi isimler podyumda süzülürken Hadid kardeşler, büyük beden mankenler ve 2000'lerin efsane isimleri de geceye damga vurdu.
Aldığı kiloların ardından kısa sürede eski vücuduna dönen 43 yaşındaki Lima gecenin merakla beklenen isimleriyken en son 6 sene önce gerçekleşen defile ve modellerin geçmişten bugüne değişimi de ayrı merak konusu oldu.
Gelin birbirinden güzel meleklerin yıllar önceki halleriyle şimdiki hallerine yan yana bakalım👇
Gigi Hadid
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Adriana Lima
Tyra Banks
Alessandra Abrosio
Bella Hadid
Irina Shayk
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Candice Swanepoel
Behati Prinsloo
Behati Prinsloo
Doutzen Kroes
Doutzen Kroes
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Joan Smalls
Taylor Hill
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