Kanatlarıyla Podyumda Süzülen Victoria's Secret Meleklerinin Yıllar Önceki Haliyle Şimdikini Karşılaştıralım

Victoria's Secret Fashion Show 2024 dün gece gerçekleşti ve birbirinden ünlü modeller kanatlarıyla birlikte podyumda asta süzülerek dünyanın gündemine oturdu. En son altı sene önce düzenlenen Victoria's Secret defilesine bu sene her yaştan model boy gösterirken, tasarımlar da bir hayli dikkat çekti. Peki seneler içinde modellerimiz nasıl bir değişim yaşadı? Gelin birlikte bakalım 👇