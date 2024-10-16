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Kanatlarıyla Podyumda Süzülen Victoria's Secret Meleklerinin Yıllar Önceki Haliyle Şimdikini Karşılaştıralım

Kanatlarıyla Podyumda Süzülen Victoria's Secret Meleklerinin Yıllar Önceki Haliyle Şimdikini Karşılaştıralım

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 21:06

Victoria's Secret Fashion Show 2024 dün gece gerçekleşti ve birbirinden ünlü modeller kanatlarıyla birlikte podyumda asta süzülerek dünyanın gündemine oturdu. En son altı sene önce düzenlenen Victoria's Secret defilesine bu sene her yaştan model boy gösterirken, tasarımlar da bir hayli dikkat çekti. Peki seneler içinde modellerimiz nasıl bir değişim yaşadı? Gelin birlikte bakalım 👇

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Victoria's Secret Fashion Show geçtiğimiz gece 6 senenin ardından tüm ihtişamıyla geri döndü! Birbirinden ünlü eski ve yeni modeller ara verdikleri podyuma geri dönerken geceye damga vuran birçok isim ilgi odağı oldu.

Victoria's Secret Fashion Show geçtiğimiz gece 6 senenin ardından tüm ihtişamıyla geri döndü! Birbirinden ünlü eski ve yeni modeller ara verdikleri podyuma geri dönerken geceye damga vuran birçok isim ilgi odağı oldu.

Victoria's Secret markasıyla özdeşleşen Adriana Lima gibi isimler podyumda süzülürken Hadid kardeşler, büyük beden mankenler ve 2000'lerin efsane isimleri de geceye damga vurdu.

Victoria's Secret markasıyla özdeşleşen Adriana Lima gibi isimler podyumda süzülürken Hadid kardeşler, büyük beden mankenler ve 2000'lerin efsane isimleri de geceye damga vurdu.

Aldığı kiloların ardından kısa sürede eski vücuduna dönen 43 yaşındaki Lima gecenin merakla beklenen isimleriyken en son 6 sene önce gerçekleşen defile ve modellerin geçmişten bugüne değişimi de ayrı merak konusu oldu.

Aldığı kiloların ardından kısa sürede eski vücuduna dönen 43 yaşındaki Lima gecenin merakla beklenen isimleriyken en son 6 sene önce gerçekleşen defile ve modellerin geçmişten bugüne değişimi de ayrı merak konusu oldu.

Gelin birbirinden güzel meleklerin yıllar önceki halleriyle şimdiki hallerine yan yana bakalım👇

Gigi Hadid

Gigi Hadid
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Adriana Lima

Adriana Lima

Tyra Banks

Tyra Banks

Alessandra Abrosio

Alessandra Abrosio

Bella Hadid

Bella Hadid

Irina Shayk

Irina Shayk
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Candice Swanepoel

Candice Swanepoel

Behati Prinsloo

Behati Prinsloo

Behati Prinsloo

Behati Prinsloo

Doutzen Kroes

Doutzen Kroes

Doutzen Kroes

Doutzen Kroes
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Joan Smalls

Joan Smalls

Taylor Hill

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