Eski Sevgilisinin Yazdığı Kitabın, Balkondan Düşerek Hayatını Kaybeden Liam Payne'in Ölümünde Etkisi Var mı?
Eski Sevgilisinin Yazdığı Kitabın, Balkondan Düşerek Hayatını Kaybeden Liam Payne'in Ölümünde Etkisi Var mı?
Kaynak: https://en.as.com/entertainment/what-...
Geçtiğimiz gece, bir döneme isimlerini altın harflerle yazdırmayı başaran One Direction grubunun eski üyelerinden Liam Payne'in balkondan düşerek 31 yaşında hayatını kaybettiği öğrenilmiş ve ölümünün ardındaki neden merak konusu olmuştu. Madde bağımlılığı ve psikolojik sorunlarla savaşan Payne'in eski sevgilisinin yayınladığı kitabın ise ölümüyle bir ilgisinin olup olmadığı akılları karıştırdı.
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Kısa sürede akılalmaz bir popülerliğe kavuşan, genç kızların favori müzik gruplarından bir haline gelen One Direction 2017 senesinde dağılmış ve sevenlerini üzmüştü.
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Geçtiğimiz saatlerde ise grubun eski üyelerinden biri olan 31 yaşındaki şarkıcı Liam Payne'in eski grup arkadaşı Niall Horan'ın konserini izlemek için gittiği Arjantin'de kaldığı otel odasının balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenilmişti.
Olaydan birkaç saat önce gün içerisinde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda son derece keyfi yerinde görülen Liam Payne'in ölümünün ardındaki neden ise merak konusu oldu.
Grubun dağılmasının ardından psikolojik olarak iyi bir noktada olmadığı bilinen, uyuşturucu bağımlılığıyla savaşan Payne'in ölüm nedenlerinden birinin de eski kız arkadaşı Maya Henry'nin yazdığı kitap olabileceği söylendi.
People'ın haberine göre, eski One Direction üyesi Liam Payne'in eski nişanlısı Maya Henry, bu yılın başlarında ilişkilerinden ilham aldığı anlaşılan “Looking Forward” adlı bir roman yayınladı. Henry kitabın kurgu olduğunu savunsa da, “gerçek olaylardan esinlendiğini” kabul etmiş durumda.
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Henry'nin Payne ile olan ilişkisiyle çarpıcı benzerlikler taşıyan romanın yayınlanması da hayranlarını bir hayli sinirlendiriyor. Hatta Payne'in sevenleri "Onun başına bir şey gelirse tüm suç senindir" gibi yorumlarda bulunarak Henry'i linçlemeye başlıyor.
Maya Henry'nin kitabı çıkartmaması için tehdit edildiğini anlattığı anlar yeniden gündem olurken kendisinin eski nişanlısının ölümü hakkında henüz bir paylaşım yapmaması, Liam Payne'in ani vefatının nedeninin kendi canına kıymış olabileceği iddialarına yol açtı.
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