Eski Sevgilisinin Yazdığı Kitabın, Balkondan Düşerek Hayatını Kaybeden Liam Payne'in Ölümünde Etkisi Var mı?

Geçtiğimiz gece, bir döneme isimlerini altın harflerle yazdırmayı başaran One Direction grubunun eski üyelerinden Liam Payne'in balkondan düşerek 31 yaşında hayatını kaybettiği öğrenilmiş ve ölümünün ardındaki neden merak konusu olmuştu. Madde bağımlılığı ve psikolojik sorunlarla savaşan Payne'in eski sevgilisinin yayınladığı kitabın ise ölümüyle bir ilgisinin olup olmadığı akılları karıştırdı.