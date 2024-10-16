Kadına Şiddet Geçmişi Yüzünden Güney Afrika Konserinde İstenmeyen Chris Brown'un Yorumu Ağızları Açık Bıraktı
Kadına Şiddet Geçmişi Yüzünden Güney Afrika Konserinde İstenmeyen Chris Brown'un Yorumu Ağızları Açık Bıraktı
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Müzik dünyasının bilinen isimlerinden Chris Brown, Hollywood'un entrikalı dünyasının en çok dikkat çeken şarkıcılarından bildiğiniz gibi. Adını birçok kez şiddet olaylarıyla duyduğumuz ismin ise pek de iyi bir izlenim bıraktığını söyleyemeyiz.
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Daha önce Rihanna'ya şiddet uygulayan Chris Brown, bir kadını silahla tehdit ettiği iddiasının yanı sıra cinsel istismar ve uyuşturucu kullanımından birçok kez gözaltına alınmıştı.
Afrika'nın en büyük stadyumlarından birinde sahne alacak Chris Brown'un biletleri iki saatten kısa bir sürede satıldı. Fakat bir organizasyon, şarkıcının kadına şiddetle dolu geçmişi yüzünden konserin iptal edilmesi için bir kampanya başlattı.
Chris Brown, Güney Afrika'daki konserinin iptal edilmesi için Women For Change organizasyonu tarafından başlatılan kampanyaya yanıt verdi.
Şiddet geçmişi nedeniyle eleştirilerin odağı olan ünlü sanatçı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gelmek için sabırsızlanıyorum. ❤️" ifadelerini kullandı.
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