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Kadına Şiddet Geçmişi Yüzünden Güney Afrika Konserinde İstenmeyen Chris Brown'un Yorumu Ağızları Açık Bıraktı

Kadına Şiddet Geçmişi Yüzünden Güney Afrika Konserinde İstenmeyen Chris Brown'un Yorumu Ağızları Açık Bıraktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 19:29

Chris Brown, Güney Afrika'daki konserinin iptali için Women For Change organizasyonu tarafından başlatılan kampanyaya yanıt verdi. Şiddet geçmişi nedeniyle eleştirilen sanatçı, sosyal medyadaki yorumuyla dikkat çekti.

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Müzik dünyasının bilinen isimlerinden Chris Brown, Hollywood'un entrikalı dünyasının en çok dikkat çeken şarkıcılarından bildiğiniz gibi. Adını birçok kez şiddet olaylarıyla duyduğumuz ismin ise pek de iyi bir izlenim bıraktığını söyleyemeyiz.

Müzik dünyasının bilinen isimlerinden Chris Brown, Hollywood'un entrikalı dünyasının en çok dikkat çeken şarkıcılarından bildiğiniz gibi. Adını birçok kez şiddet olaylarıyla duyduğumuz ismin ise pek de iyi bir izlenim bıraktığını söyleyemeyiz.

Daha önce Rihanna'ya şiddet uygulayan Chris Brown, bir kadını silahla tehdit ettiği iddiasının yanı sıra cinsel istismar ve uyuşturucu kullanımından birçok kez gözaltına alınmıştı.

Daha önce Rihanna'ya şiddet uygulayan Chris Brown, bir kadını silahla tehdit ettiği iddiasının yanı sıra cinsel istismar ve uyuşturucu kullanımından birçok kez gözaltına alınmıştı.

Afrika'nın en büyük stadyumlarından birinde sahne alacak Chris Brown'un biletleri iki saatten kısa bir sürede satıldı. Fakat bir organizasyon, şarkıcının kadına şiddetle dolu geçmişi yüzünden konserin iptal edilmesi için bir kampanya başlattı.

Afrika'nın en büyük stadyumlarından birinde sahne alacak Chris Brown'un biletleri iki saatten kısa bir sürede satıldı. Fakat bir organizasyon, şarkıcının kadına şiddetle dolu geçmişi yüzünden konserin iptal edilmesi için bir kampanya başlattı.

Chris Brown, Güney Afrika'daki konserinin iptal edilmesi için Women For Change organizasyonu tarafından başlatılan kampanyaya yanıt verdi.

Chris Brown, Güney Afrika'daki konserinin iptal edilmesi için Women For Change organizasyonu tarafından başlatılan kampanyaya yanıt verdi.

Güney Afrika'da kadın ve çocukların haklarını koruyan bir kuruluş olan Women for Change'in genel müdürü Sabina Qalter, 'Chris Brown'ın Güney Afrika'ya geleceği haberini gördüğümde şok oldum ve derin bir hayal kırıklığına uğradım'' ifadelerini kullandı.

Şiddet geçmişi nedeniyle eleştirilerin odağı olan ünlü sanatçı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gelmek için sabırsızlanıyorum. ❤️" ifadelerini kullandı.

Şiddet geçmişi nedeniyle eleştirilerin odağı olan ünlü sanatçı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gelmek için sabırsızlanıyorum. ❤️" ifadelerini kullandı.
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