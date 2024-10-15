Kanye West'e Açılan Cinsel İstismar Davasında Bomba İddia: Bianca Censori'nin Annesiyle Birlikte Olmak İstemiş
Kanye West'e Açılan Cinsel İstismar Davasında Bomba İddia: Bianca Censori'nin Annesiyle Birlikte Olmak İstemiş
Kaynak: https://pagesix.com/2024/10/13/celebr...
Kanye West ve Bianca Censori ikilisin ayrıldığı iddiaları gündemi meşgul ederken, West'e açılan cinsel istismar davasında ortaya atılan iddalar akıllara durgunluk verdi.
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Bianca Censori ve Kanye West ikilisi son zamanların en çok dikkat çeken ikililerinden biriydi. Kim Kardashian'la ayrılığı sonrası ani bir kararla Censori ile evlenen West yeni eşinin giyimiyle çok eleştiriliyordu.
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Rapçi Kanye West'in, eşi Bianca Censori'ye annesiyle birlikte olurken onları izlemesini istediğini söylediği iddia edildi.
Page Six'in haberine göre hakkında cinsel istismar suçlamaları da bulunan Kanye West'in Bianca ile boşanma nedeninin ise bu iddialar olduğu düşünülüyor.
Karısının giyim tarzı yüzünden oldukça eleştirilen West'in asistanı Lauren Pisciotta, kendisine açtığı cinsel saldırı davasında rapçi hakkında akılalmaz iddialarda bulundu.
Pisciotta, West'in cinsel sapkınlığının birlikte olduğu kişilerin anneleriyle cinsel ilişkiye girmek olduğunu söyledi.
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Pisciotta, Bianca'nın annesi Alexandra Censori'nin de ikili evlenmeden önce bu listede olduğunu iddia etti.
28 Eylül 2022'de geçtiği iddia edilen bir mesajda West'in Bianca'nin annesiyle birlikte olmak istediğini gelecekteki karısına söylediği öne sürüldü.
Ayrıca Pisciotta, Kanye West'in içkisine ilaç kattığını ve Sean “Diddy” Combs ile birlikte Kaliforniya'da kendisine saldırmakla da suçladı.
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