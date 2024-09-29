Hollywood'un En Karanlık Skandallarından Biri: Sean Diddy Combs Davasının Derinliklerine Birlikte İnelim

Hollywood'un en tanınmış rapçilerinden Sean Diddy Combs, son dönemdeki skandallarlarıyla gündemde. Haftalar önce ortaya çıkan deliller, geçtiğimiz günlerde rapçinin tutuklanmasına yol açtı. Puff Diddy olarak da bilinen Combs, birçok ünlü isimle birlikte büyük partilerde boy gösteriyordu; ancak bu organizasyonların arka planında cinsel istismar, adam kaçırma, şantaj ve yasaklı madde kullanımı gibi ciddi suçların bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Peki Puff Diddy'nin dosyasının detayları neler? Gelin, kan donduran skandalların ardındaki ismin hayatına ve yaşanan olaylara daha yakından bakalım👇