Hollywood'un En Karanlık Skandallarından Biri: Sean Diddy Combs Davasının Derinliklerine Birlikte İnelim
Hollywood'un En Karanlık Skandallarından Biri: Sean Diddy Combs Davasının Derinliklerine Birlikte İnelim
Hollywood'un en tanınmış rapçilerinden Sean Diddy Combs, son dönemdeki skandallarlarıyla gündemde. Haftalar önce ortaya çıkan deliller, geçtiğimiz günlerde rapçinin tutuklanmasına yol açtı. Puff Diddy olarak da bilinen Combs, birçok ünlü isimle birlikte büyük partilerde boy gösteriyordu; ancak bu organizasyonların arka planında cinsel istismar, adam kaçırma, şantaj ve yasaklı madde kullanımı gibi ciddi suçların bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Peki Puff Diddy'nin dosyasının detayları neler? Gelin, kan donduran skandalların ardındaki ismin hayatına ve yaşanan olaylara daha yakından bakalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sean "Diddy" Combs, müzik endüstrisinin en çok konuşulan isimlerinden biri olarak 1990'lardan bu yana eğlence dünyasına damgasını vurmuş isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllar içinde hem rap dünyasının hem de eğlence sektörünün en büyük isimlerinden biri olmayı başaran Sean Diddy Combs sadece müzik sektöründe değil moda dünyasında ve medyada da adını geniş kitlelere duyurmayı sürdürmüş.
Puff Diddy ve P Diddy gibi sahne adlarıyla tanınan Diddy, müzik yapımcısı, rapçi ve girişimci profillerinin yanı sıra Bad Boy Records’un kurucusu olarak, The Notorious B.I.G. ve Faith Evans gibi efsanevi sanatçıların kariyerlerini başlatarak adını sektöre kazımayı başarmış bir isim.
Fakat 2 ay öncesine dayanan suçlamaların ardından rapçi, cinsel istismar, organize suçlar, yasaklı madde kullanımı, insan ticareti ve şiddet suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.
Hollywood'un skandallarla dolu bu yüzünü Epstein Davasından oldukça kısa bir süre içerisinde gün yüzüne çıkartan olayda eğlence ve müzik sektörünün gerçekleri suratımıza bir kez daha çarptı... Peki Sean Diddy Combs davasının derinliklerinde ne gibi skandallar yatıyor? Gelin birlikte bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Puff Diddy ardından da Diddy adıyla tanınan ve prodöktör olarak başladığı kariyerinde akılalmaz noktaya ulaşan isim kısa sürede Hollywood'un en zengin ve bilindik isimlerinden biri oldu.
Sean Diddy Combs ve Cassie'nin ilişkisi davanın mihenk taşı diyebileceğimiz bir önem taşıyor. Kız arkadaşı Cassie Ventura'yı darp ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından rapçi adeta geri dönülemez bir yola girdi.
Sean Diddy ile olan ilişkisinin bitmesinin ardından rapçi hakkında suçlamalarda bulunan Cassie kendisinin oldukça manipülatif ve şiddete meyilli olduğunu söylemiş ve yöneltilen suçlar rapçi hakkındaki soru işaretlerinin oluşmasına sebep olmuştu.
Cassie Ventura'nın fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalma iddialarının ardında yaşananların doğruluğu 2016 senesinde bir otelde Diddy'nin kendisine şiddet uyguladığı anların ortaya çıkmasıyla kanıtlanmıştı.
Yıllar boyunca süren şiddet ve taciz suçlamalarının doğru çıkmasının ardından cinsel istismar içeren partilerle ilgili detaylar gün yüzüne çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cassie'nin verdiği ifadede bahsettiği 'cinsel istismar içeren partiler' detayı ise rapçinin incelenmesinde büyük bir rol oynadı.
Birçok ünlü ismin katıldığı bu partilerin duyulmasının ardından Sean Diddy Combs'a yöneltilen cinsel istismar suçlamaları hızla artmaya devam etti. "Freak Off" adını verdiği bu organizasyonda Diddy'nin ve ünlü pek çok ismin kadınları yasaklı maddeyle kontrol altına aldığı ve cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi.
Paritlerinde müzik dünyasının en önemli isimlerini ve zengin iş insanlarını ağırladığı bilinen Diddy'nin çevresi de bir hayli genişti. Herkesin katılamadığı, eğlence amaçlı düzenlendiği düşünülen bu etkinliklerin ardındaki sır perdesi ise kan dondurucuydu.
Büyük paraların harcandığı bu partilerde gizlilik ise en büyük şartlardan birisiydi. Katılımcıların kısa bir süre sonra uyuşturucu bağımlısı haline getirildiği bu partilerde adam kaçırma, şiddet, cinsel istismar, şantaj gibi suçlar işleniyordu.
Kan donduran suçlamaların ardından 2024 senesinin mart ayında polisin Sean Diddy'nin evinde yaptığı aramada bulduğu kanıtlar ise tüyler ürperticiydi. Partilere katılan ve uyuşturucu madde verilen kişilerin tehdit ve şantaj için kullanılan, 1600 adetten fazla kaseti ele geçirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polis bu baskın sırasında yaklaşık 1800 bebek yağı, 1500 adet s*ks oyuncağı, 14 kilogram yasaklı madde, 500 adet peruk, 4500 adet f*ntezi kıyafeti, 250 adet elektro şok alet, 1200 adet kameraya ulaştı.
Cinsel istismar mağduru kadınların yaptığı açıklamalarla aydınlanan davada detaylar ortaya çıkmaya devam etti. Birçok ünlü ismin akın ettiği, arkaplanda kadınların zorla alıkonulduğu ve cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıkan videolarla kanıtlandı.
Organize suç sayılabilecek bu sistemin işleyişi ise ağızları açık bıraktı. Konumları gizli tutulmayan bu partilere katılan ünlü isimlerin davet öncesi kendilerine sunulan davetli listesini incelediği ve istismara uğrayacak kişileri seçerek önceden ücret ödediği dava dosyasındaki kanıtlarda yer alıyordu.
Gizli tutulduğu söylenen partilerin ünlülerden oluşan davetli listesini kucağında bir çocukla okuyan Diddy'nin o görüntüleri ise ortaya çıkan suçlardan sonra olay olan detaylardan birisi.
Bu videonun ardından Diddy'nin sözde gizli tutulan partilere katılımcı çekmek için ünlü isimleri ve hayranlarını kullandığın düşünüldü. Fakat videoda adı geçen ünlü isimler çoktan bu etkinliklerde neler yaşandığını biliyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diddy'nin evine yapılan baskında ortaya çıkan deliller mağdurların anlattıkları ile uyuşunca doğal olarak oklar ünlü isimlere de döndü. Ünlü isimlerin bu partilerdeki suç ortakları olabilecekleri kadar mağdur da olabilecekleri söylenirken Justin Bieber'ın henüz reşit değilken Sean Diddy ile çıkan bu görüntüleri gündeme yerleşmişti.
Diddy'nin eski sevgililerinden olan üç kızının annesi Kim Porter'ın 2018 senesinde yaşanan ani ölümü ise yeniden gün yüzüne çıktı. Zatürre yüzünden vefat ettiği açıklanan Porter'ın vefatı da spekülasyonlara yol açtı.
Gelelim bu olayların bilerek veya bilmeyerek bir parçası olan dünyaca ünlü isimlere... Erkek ve kız çocuklara da cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Diddy'nin en bilinen mağdurlarından birisi Justin Bieber oldu.
Ünlüleri para karşılığı bu suçlara dahil ettiği ya da mağduru haline getirdiği söylenen Diddy'nın Usher, Pink, Jennifer Lopez, Beyonce, Jay Z gibi isimlerle olan yakınlığı ilgi çekti.
Diddy'nin kötü şöhretli 'Beyaz partilerine' katıldığı iddia edilenler arasında Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Beyoncé, Ashton Kutcher, Paris Hilton, Howard Stern, Kim Kardashian, Russell Brand, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Russell Simmons, Usher ve Megan Fox, Kelly Osbourne gibi Hollywood'un ünlü isimleri yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hollywood'un bilindik isimleri bu iddialar hakkında açıklama yapmamayı sürdürürken bazı isimlerin Diddy'le olan paylaşımlarını kaldırmaları dikkatlerden kaçmadı.
16 Eylül günü tutuklanan Sean Diddy Combs, suçalamaların hiçbirini kabul etmedi ve ortaya atılan iddiaları sonuna kadar yalanladı. Suçlamaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik ve asılsız olduğunu belirten Diddy'nin hapishanede zehirlenme şüphesiyle hiçbir şey yiyip içmediği de ulaşılan bilgilerden biri.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın