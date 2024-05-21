Daha Önce Tecavüzle Suçlanmıştı: Rapçi Diddy Sevgilisine Şiddet Uyguladığı Görüntülerin Ardından Özür Diledi
Daha Önce Tecavüzle Suçlanmıştı: Rapçi Diddy Sevgilisine Şiddet Uyguladığı Görüntülerin Ardından Özür Diledi
Ünlü Rapçi Diddy'nin 2016'da sevgilisi Cassie'ye şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Rapçiden o anlarla ilgili ilk açıklama geldi!
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Son dönemlerde adını istismar, insan kaçakçılığı, şiddet gibi suçlamalarla duyduğumuz Amerikalı rapçi ve yapımcı Sean John Combs, sahne adıyla Diddy gündeme damgasını vurmuştu.
Piyasadaki birçok ünlü ismin de bulaştığı insan ve silah kaçakçılığı, tecavüz, fuhuş ve şiddet gibi suçların arkasında adını duyduğumuz isimin geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Cassie'ye şiddet uyguladığı anlar ortaya çıkmıştı.
2023 senesinde eski sevgilisinin verdiği ifadeyle tecavüz ve şiddet gibi suçlamaların yöneltildiği rapçi o görüntülerin ardından ilk defa açıklamada bulundu.
İşte o korkunç anlar 👇
Şiddet uyguladığı görüntülerin yayılmaması için 50 bin dolar teklif eden rapçi sosyal medya hesabından bir özür videosu yayınladı.
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Rapçi o videoda "Hayatınızın en karanlık zamanlarını düşünmek çok zor ama bazen bunu yapmak zorundasınız. Çok kötü durumdaydım. Yani dibe vurdum ama bahane üretmiyorum. O videodaki davranışım affedilemez. Bu videodaki eylemlerimin tüm sorumluluğunu alıyorum. Kendimden iğreniyorum. O zaman bunu yaptığımda tiksiniyordum, şimdi de tiksiniyorum.” ifadelerini kullandı.
İşte o video👇
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