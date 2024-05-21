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Cate Blanchett Elbisesindeki Detayla Cannes Film Festivali'nde Filistin'e Destek Verdi!

Cate Blanchett Elbisesindeki Detayla Cannes Film Festivali'nde Filistin'e Destek Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 19:39

Oscar ödüllü güzel oyuncu Cate Blachett Cannes Film Festivali kırmızı halısında boy gösteri. Kıyafetiyle şıklığını gözler önüne seren isim elbisesindeki detayla barış mesajı gönderdi.

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2024 senesine de her sene olduğu gibi damgasını vuran Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısı sadece film endüstrisindeki yıldızlarının değil, aynı zamanda modanın da öne çıktığı bir davet oldu.

2024 senesine de her sene olduğu gibi damgasını vuran Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısı sadece film endüstrisindeki yıldızlarının değil, aynı zamanda modanın da öne çıktığı bir davet oldu.

Bu yılın dikkat çeken isimlerinden biri de Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett oldu."Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi", " Elizabeth", "Babil" ve "Yüzüklerin Efendisi" gibi filmlerden aşina olduğumuz ünlü oyuncu Cate Blanchett günümüzün bilindik isimleriden biri.

Bu yılın dikkat çeken isimlerinden biri de Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett oldu."Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi", " Elizabeth", "Babil" ve "Yüzüklerin Efendisi" gibi filmlerden aşina olduğumuz ünlü oyuncu Cate Blanchett günümüzün bilindik isimleriden biri.

Bu sene 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde yine zarafet ve tarzıyla herkesi kendine hayran bırakan Oscar ödüllü oyuncu, kırmızı halıda göz kamaştıran bir görünüm sergiledi. Bu yılın Cannes görünümünde, Blanchett, tasarımıyla dikkat çeken bir elbise tercih etti.

Bu sene 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde yine zarafet ve tarzıyla herkesi kendine hayran bırakan Oscar ödüllü oyuncu, kırmızı halıda göz kamaştıran bir görünüm sergiledi. Bu yılın Cannes görünümünde, Blanchett, tasarımıyla dikkat çeken bir elbise tercih etti.

Cate Blanchett'ın Cannes Film Festivali'nde tercih ettiği Jean Paul Gaultier imzalı özel tasarım elbiseyle sadece moda dünyasına değil, aynı zamanda dünya çapındaki sosyal ve siyasi konulara da dikkat çekerek önemli bir barış mesajı verdi.

Cate Blanchett'ın Cannes Film Festivali'nde tercih ettiği Jean Paul Gaultier imzalı özel tasarım elbiseyle sadece moda dünyasına değil, aynı zamanda dünya çapındaki sosyal ve siyasi konulara da dikkat çekerek önemli bir barış mesajı verdi.

Daha önce Avrupa Parlementosu'nda Gazze çağrısında bulunan oyuncunun tercih ettiği elbisenin arka kısmı Filistin bayrağının renklerinden oluşuyordu, bu da festivalde büyük yankı uyandırdı.

Daha önce Avrupa Parlementosu'nda Gazze çağrısında bulunan oyuncunun tercih ettiği elbisenin arka kısmı Filistin bayrağının renklerinden oluşuyordu, bu da festivalde büyük yankı uyandırdı.
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Zarafetinden ödün vermeyen Branchett'ın kendisi de kırmızı halıya damga vuran duyarlılığı da etkinliğin parlayan yıldızlarının arasında olmasını sağladı!

Zarafetinden ödün vermeyen Branchett'ın kendisi de kırmızı halıya damga vuran duyarlılığı da etkinliğin parlayan yıldızlarının arasında olmasını sağladı!

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