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Shakira'dan Sonra Yılan Dansı: Berrak Tüzünataç'ın Kadehli Kıvrak Halleri Görenleri Dumur Etti

Shakira'dan Sonra Yılan Dansı: Berrak Tüzünataç'ın Kadehli Kıvrak Halleri Görenleri Dumur Etti

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
21.05.2024 - 18:48

Bazılarının çok sevdiği bazılarına ise biraz itici gelen Berrak Tüzünataç olay olan danslarına bir yenisini daha ekledi. Sırt dekolteli elbisesi ve elindeki kadehiyle yılan dansı yapan ünlü oyuncu görenleri bir miktar afallattı.

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Güzelliği, kendine has tavırları ve başarılı oyunculuğuyla dillerden düşmeyen ünlülerimizden biri de Berrak Tüzünataç.

Güzelliği, kendine has tavırları ve başarılı oyunculuğuyla dillerden düşmeyen ünlülerimizden biri de Berrak Tüzünataç.

Seveni olduğu kadar sevmeyenin de olduğu oyunculardan olan Tüzünataç'ın sosyal medyadan aktif şekilde yaptığı paylaşımlar sıkça gündem oluyor.

Seveni olduğu kadar sevmeyenin de olduğu oyunculardan olan Tüzünataç'ın sosyal medyadan aktif şekilde yaptığı paylaşımlar sıkça gündem oluyor.

Bu paylaşımların en çok konuşulanları ise hiç şüphesiz ki; Berrak Tüzünataç'ın kendinden geçercesine ettiği danslar...

Zayıflığı ve "kalçasızlığı" üzerinden eleştirilen ünlü oyuncudan da bir bir cevap gelmişti.

Şu sıralar Didem Soydan'la özel davetlerde boy gösteren ünlü oyuncudan yine çok konuşulacak kareler geldi.

Şu sıralar Didem Soydan'la özel davetlerde boy gösteren ünlü oyuncudan yine çok konuşulacak kareler geldi.

Derin sırt dekolteli fotoğrafını siyah beyaz şekilde paylaşan Tüzünataç'ın kombini gözlerden kalpler çıkardı desek yeridir.

Derin sırt dekolteli fotoğrafını siyah beyaz şekilde paylaşan Tüzünataç'ın kombini gözlerden kalpler çıkardı desek yeridir.
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Kusursuz fiziğiyle taşıdığı elbisesiyle sadece poz vermekle yetinmeyen ünlü oyuncunun kadehli yılan dansı ise ayrı olay oldu.

Kusursuz fiziğiyle taşıdığı elbisesiyle sadece poz vermekle yetinmeyen ünlü oyuncunun kadehli yılan dansı ise ayrı olay oldu.

Buyurun Berrak Tüzünataç'ın yeni dans şovu...

twitter.com
twitter.com
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Siz ünlü oyuncunun dansı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Siz ünlü oyuncunun dansı hakkında ne düşünüyorsunuz?

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