Emrah Altıntoprak, Sevgilisiyle Görüntülenince Panikleyen Rol Arkadaşı Doğukan Güngör'ü Fena Ti'ye Aldı!
Emrah Altıntoprak, Sevgilisiyle Görüntülenince Panikleyen Rol Arkadaşı Doğukan Güngör'ü Fena Ti'ye Aldı!
Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Fatih' karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün dansçı sevgilisi Aleyna Yalçın'la ilk kez görüntülendikten sonraki tepkisi gündem olmuştu. Dizideki rol arkadaşı Emrah Altıntoprak'sa çektiği videoyla Güngör'ü fena ti'ye aldı.
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Reytingleri kasıp kavurmaya devam eden Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Fatih' karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün özel hayatı da dillerden düşmez oldu.
Dizide "Doğa" karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu ile aralarındaki ilişkilerinin yılan hikayesine döndüğüne tanıklık ettiğimiz Göngör yepyeni bir olayla gündeme damgasını vurdu.
Sıla Türkoğlu'yla aşk yaşamadığını belirten ünlü oyuncu önceki gün Etiler'de Aramızda Kalmasın muhabirleri tarafından görüntülendi.
Dansçı Aleyna Yalçın ile ilk kez görüntülenen Doğukan Göngör'ün panik anları ise fark edilmeyecek gibi değildi. hiçbir şey olmadığını söyledi. 'Bunu yayınlamayalım' demesi ise üstüne cila olmuştu.
Kameramanları gördükten sonra "Bunu yayınlamayalım. Başka röportaj yapalım ama bunu yayınlamayalım" diyen Güngör'ü diline düşüren biri daha oldu.
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Kızılcık Şerbeti'nde "Mustafa" karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, kız arkadaşıyla görüntülenince eli ayağına dolanan Doğukan Güngör'ü fena ti'ye aldı.
Videoda "Arkadaşlar lütfen bunu yayınlamayın" diyen Altıntoprak'ın paylaşımı kısa sürede viral oldu.
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