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Emrah Altıntoprak, Sevgilisiyle Görüntülenince Panikleyen Rol Arkadaşı Doğukan Güngör'ü Fena Ti'ye Aldı!

Emrah Altıntoprak, Sevgilisiyle Görüntülenince Panikleyen Rol Arkadaşı Doğukan Güngör'ü Fena Ti'ye Aldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
21.05.2024 - 18:18

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Fatih' karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün dansçı sevgilisi Aleyna Yalçın'la ilk kez görüntülendikten sonraki tepkisi gündem olmuştu. Dizideki rol arkadaşı Emrah Altıntoprak'sa çektiği videoyla Güngör'ü fena ti'ye aldı.

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Reytingleri kasıp kavurmaya devam eden Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Fatih' karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün özel hayatı da dillerden düşmez oldu.

Reytingleri kasıp kavurmaya devam eden Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Fatih' karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün özel hayatı da dillerden düşmez oldu.

Dizide "Doğa" karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu ile aralarındaki ilişkilerinin yılan hikayesine döndüğüne tanıklık ettiğimiz Göngör yepyeni bir olayla gündeme damgasını vurdu.

Dizide "Doğa" karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu ile aralarındaki ilişkilerinin yılan hikayesine döndüğüne tanıklık ettiğimiz Göngör yepyeni bir olayla gündeme damgasını vurdu.

Sıla Türkoğlu'yla aşk yaşamadığını belirten ünlü oyuncu önceki gün Etiler'de Aramızda Kalmasın muhabirleri tarafından görüntülendi.

Sıla Türkoğlu'yla aşk yaşamadığını belirten ünlü oyuncu önceki gün Etiler'de Aramızda Kalmasın muhabirleri tarafından görüntülendi.

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Dansçı Aleyna Yalçın ile ilk kez görüntülenen Doğukan Göngör'ün panik anları ise fark edilmeyecek gibi değildi. hiçbir şey olmadığını söyledi. 'Bunu yayınlamayalım' demesi ise üstüne cila olmuştu.

Dansçı Aleyna Yalçın ile ilk kez görüntülenen Doğukan Göngör'ün panik anları ise fark edilmeyecek gibi değildi. hiçbir şey olmadığını söyledi. 'Bunu yayınlamayalım' demesi ise üstüne cila olmuştu.

Güngör panik anlarını annesine anlattığını da şu şekilde ifade etti: 'Bir panik oldum, evet. Hatta bugün annemle konuşurken 'Ya ortada bir şey yok sen niye bu kadar panik yaptın oğlum?' dedi. Ben de tam vedalaşıyorduk. Vedalaşırken, sarılırken döndüm... Barış arkadaşımızla karşılaştık. Tabii o da işini yaptı.'

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Kameramanları gördükten sonra "Bunu yayınlamayalım. Başka röportaj yapalım ama bunu yayınlamayalım" diyen Güngör'ü diline düşüren biri daha oldu.

Kameramanları gördükten sonra "Bunu yayınlamayalım. Başka röportaj yapalım ama bunu yayınlamayalım" diyen Güngör'ü diline düşüren biri daha oldu.
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Kızılcık Şerbeti'nde "Mustafa" karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, kız arkadaşıyla görüntülenince eli ayağına dolanan Doğukan Güngör'ü fena ti'ye aldı.

Kızılcık Şerbeti'nde "Mustafa" karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, kız arkadaşıyla görüntülenince eli ayağına dolanan Doğukan Güngör'ü fena ti'ye aldı.

Videoda "Arkadaşlar lütfen bunu yayınlamayın" diyen Altıntoprak'ın paylaşımı kısa sürede viral oldu.

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