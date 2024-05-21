Emrah Altıntoprak, Sevgilisiyle Görüntülenince Panikleyen Rol Arkadaşı Doğukan Güngör'ü Fena Ti'ye Aldı!

Güngör panik anlarını annesine anlattığını da şu şekilde ifade etti: 'Bir panik oldum, evet. Hatta bugün annemle konuşurken 'Ya ortada bir şey yok sen niye bu kadar panik yaptın oğlum?' dedi. Ben de tam vedalaşıyorduk. Vedalaşırken, sarılırken döndüm... Barış arkadaşımızla karşılaştık. Tabii o da işini yaptı.'