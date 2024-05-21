Çağla Şıkel, Eski Sevgilisi Avukat Nail Gönenli'yle Yeniden Aşk Yaşadığı İddialarına İlk Kez Yanıt Verdi

Çağla Şıkel'in geçtiğimiz aylarda ayrıldığı aşkı avukat Nail Gönenli ile yeniden bir araya geldiği konuşuluyordu. Aramızda Kalmasın kamaralarına konuşan ünlü manken, bazı kişilere anlamsız gelen bazılarına da 'işte medeniyet!' dedirten bir cevap verdi.