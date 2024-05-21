Çağla Şıkel, Eski Sevgilisi Avukat Nail Gönenli'yle Yeniden Aşk Yaşadığı İddialarına İlk Kez Yanıt Verdi
Çağla Şıkel, Eski Sevgilisi Avukat Nail Gönenli'yle Yeniden Aşk Yaşadığı İddialarına İlk Kez Yanıt Verdi
Çağla Şıkel'in geçtiğimiz aylarda ayrıldığı aşkı avukat Nail Gönenli ile yeniden bir araya geldiği konuşuluyordu. Aramızda Kalmasın kamaralarına konuşan ünlü manken, bazı kişilere anlamsız gelen bazılarına da 'işte medeniyet!' dedirten bir cevap verdi.
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Türk magazinin gözde isimlerinden biri olan Çağla Şıkel başarılı kariyeri kadar özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken ünlülerimizden!
Aşk hayatını pek kameralar önünde yaşamayan ünlü manken, şarkıcı Emre Altuğ'yla boşandıktan sonra gönlünü ilk kez avukat Nail Gönenli'ye kaptırmıştı.
Bu sefer aşkını saklama ihtiyacı duymayan Şıkel'in bu ilişkisinin evlilik yoluna gireceği beklenirken sevenlerini üzen bir haber geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel sunucunun ailesiyle beraber aynı karede gördüğümüz Nail Gönenli ve Çağla Şıkel geçtiğimiz aylarda ayrıldı.
Nail Gönenli ile ilgili soruları yanıtsız bırakan Şıkel, muhabire yalnızca "Sence doğru zaman mı? Sadece soruyorum." yanıtını verdi.
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Muhabir Online'ın özel haberine göre geçtiğimiz haftalarda Çeşme'de birlikte tatil yaparken görüntülenen ikilinin aşklarının yeniden filizlendiği yöndeki dedikodular alıp başını gitmişti.
"Aşk yeniden" iddialarından sonra ilk kez açıklama yaparak Aramızda Kalmasın'a konuşan Çağla Şıkel "biz arkadaş kalabilen eski sevgilileriz" yanıtını verdi.
Ünlü mankenin bu açıklaması sosyal medyada gündem olurken kimileri "medeniyet" olarak değerlendirse de kimileri "eski sevgiliyle görüşülmez" yorumunda bulundu.
Müge Dağıstanlı'nın paylaşımını da buradan görebilirsiniz:
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