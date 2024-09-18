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Cinsel İstismar ve İnsan Kaçakçılığı Suçlarıyla Yargılanan Rapçi Sean Diddy'nin Tutukluluğuna Karar Verildi

Cinsel İstismar ve İnsan Kaçakçılığı Suçlarıyla Yargılanan Rapçi Sean Diddy'nin Tutukluluğuna Karar Verildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 19:53

Ünlü rapçi Sean ‘Diddy’ Combs'a eski kız arkadaşı Cassie Ventura'ya cinsel saldırı suçlamalarının yanı sıra insan kaçaklığı ve tecavüz iddialarıyla dava açılmıştı. Sean Diddy, cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla New York'ta tutuklandı.

Kaynak: https://edition.cnn.com/2024/09/16/en...
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Ünlü rap şarkıcısı Sean ‘Diddy’ Combs, eski kız arkadaşı Cassie Ventura'ya cinsel saldırıda bulunması ve insan kaçakçılığı iddialarıyla Kasım 2023'te dava açılmıştı.

Ünlü rap şarkıcısı Sean ‘Diddy’ Combs, eski kız arkadaşı Cassie Ventura'ya cinsel saldırıda bulunması ve insan kaçakçılığı iddialarıyla Kasım 2023'te dava açılmıştı.

Ventura'nın, 2016 yılında Los Angeles'taki bir otelin koridorunda Combs tarafından saldırıya uğradığı anlar, CNN'in güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerde, Combs'un Ventura'yı dakikalarca tekmelediği gözlemlenmişti.

Ventura'nın, 2016 yılında Los Angeles'taki bir otelin koridorunda Combs tarafından saldırıya uğradığı anlar, CNN'in güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerde, Combs'un Ventura'yı dakikalarca tekmelediği gözlemlenmişti.

Cinsel taciz, istismar, insan kaçakçılığı ve tecavüz suçlamaları yüzünden şu sıralar "müzik camiasının Epstein'ı" olarak gündemde olan Sean Diddy davasında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Cinsel taciz, istismar, insan kaçakçılığı ve tecavüz suçlamaları yüzünden şu sıralar "müzik camiasının Epstein'ı" olarak gündemde olan Sean Diddy davasında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sean "Diddy" Combs, devam eden seks ticareti soruşturmasının bir parçası olarak iki evine baskın yapılmasının yanı sıra serbest bırakılmıştı.

Sean "Diddy" Combs, devam eden seks ticareti soruşturmasının bir parçası olarak iki evine baskın yapılmasının yanı sıra serbest bırakılmıştı.

Combs, cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla New York'ta tutuklandı. New York Güney Bölge Savcısı Damian Williams, ünlü rapçinin tutuklandığını duyururken, hakkında hazırlanan iddianamenin gizli tutulduğunu belirtti ve dava detaylarının ilerleyen günlerde açıklanacağını vurguladı.

Combs, cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla New York'ta tutuklandı. New York Güney Bölge Savcısı Damian Williams, ünlü rapçinin tutuklandığını duyururken, hakkında hazırlanan iddianamenin gizli tutulduğunu belirtti ve dava detaylarının ilerleyen günlerde açıklanacağını vurguladı.
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Diddy'nin avukatı Marc Agnifilo, Combs'un son 30 yılını bir müzik imparatorluğu inşa ederek geçirdiğini, kendisini kanıtlamış bir girişimci ve sevgi dolu bir aile babası olduğunu ifade etti.

Diddy'nin avukatı Marc Agnifilo, Combs'un son 30 yılını bir müzik imparatorluğu inşa ederek geçirdiğini, kendisini kanıtlamış bir girişimci ve sevgi dolu bir aile babası olduğunu ifade etti.

Avukatı, tüm gerçekler ortaya çıkana kadar karar verilmemesi çağrısında bulundu ve Combs’un masumiyetini savunarak mahkemede adını temize çıkarmayı dört gözle beklediğini söyledi.

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