Düğününden 13 Yıl Önce Bir Oyunda 'Prens William' Karakteriyle Evlenen Kate Middleton'un Manifest Hikayesi!
Düğününden 13 Yıl Önce Bir Oyunda 'Prens William' Karakteriyle Evlenen Kate Middleton'un Manifest Hikayesi!
Kaynak: https://www.hellomagazine.com/royalty...
Kate Middleton ve Prens William’ın aşk hikayesi resmen modern peri masallarından biri olarak aklımıza kazınmış durumda. Ancak, bu romantik öyküde ilginç bir detay var: Kate Middleton, Prens William ile evlenmeden 13 yıl önce bir tiyatro oyununda ‘Prens William’ isimli karakterle evlenmişti.
Gelin, bu ilginç tesadüfün nasıl gerçekleştiğine ve manifestin nasıl tıkır tıkır işlediğine birlikte göz atalım!👇
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Kate Middleton ve Prens William’ın hikayesi, modern peri masalları arasında yerini alabilecek detaylarla dolu, adeta bir masalın gerçekleşebileceğini hepimize kanıtlayan bir örnek olarak gösteriliyor bildiğiniz gibi.
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2011 yılında yapılan düğünlerle dünya çapında büyük bir ilgiyle takip edilen gözde iklili İngiltere'nin en sevilen kraliyet çiftlerinden biri haline gelmişti.
Kate Middleton ve Prens William’ın aşkı, 2001 yılında St. Andrews Üniversitesi'nde başlamış, bu üniversite, çiftin tanışmasına olanak sağlayarak ikilinin bugünlerine tanıklık etmemizi sağlamıştı. İlk başlarda, ilişkileri sıradan bir üniversite aşkı gibi görünse de, Kate ve William’ın ilişkisi, özellikle Prens William'ın gelecekteki kraliyet rolü nedeniyle, kamuoyunun dikkatini çektmişti.
2010 yılında Prens William’ın Kate’e evlenme teklifinde bulunması, birçok kişinin bu çiftin düğününü dört gözle beklemesine neden olmuştu. 2011 yılında yapılan düğün, kraliyet tarihinin en önemli olaylarından biri olarak tarihe geçmişti.
Ancak, bu romantik ilişkinin kökenleri, görünenden daha derin ve ilginç bir öykü barındırıyor! Meğerse Kate Middleton Galler Prensi William ile evleneceğini yıllar önce manifestlemiş!
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Ve o manifest yıllar içinde tıkır tıkır işlemiş! 13 yıl önce bir tiyatro oyununda 'Prens William' isimli bir karakterle evlenen Kate Middleton kaderini o zamanlardan değiştirmiş.
Saçlarında çiçeklerle beyaz bir elbise giyen 13 yaşındaki Kate, sahnede elini tutup “Yakında yakışıklı bir adamla, zengin bir beyefendiyle tanışacaksın...” ifadelerini kullanan bir falcı ile olan diyaloğuyla da dikkat çekiyor. Yine repliği gereği “Bana aşık olacak mı?” diye soran Middleton'a falcının “Kesinlikle aşık olacak,” yanıtından sonra ise o soru geliyor “Ve benimle evlenecek mi?” falcı bu sefer de “Ve seninle evlenecek,” diyerek yıllar sonra yaşanacakları tiyatro oyununda resmen özetliyor!
Şimdi 36 yaşında olan Kate, müstakbel kocasının onu alıp uzaklara götürüp götürmeyeceğini sorunca falcı da “Evet, Londra'ya.” şeklinde cevap veriyor. Bir başka tesadüf ise evlilik teklifini kabul ederken Kate Middleton'un oyunda “Evet. Tüm arzum buydu.” şeklinde cevap vermesi oluyor.
Yıllar sonra, Kate gerçekten de Beyaz Atlı Prensiyle tanıştı. Kasım 2010'da nişanlandıklarını duyuran ikili yıllar öncesine, hatta daha birbirleriyle tanışmadan önce yaşanan bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından herkesi bir kez daha şoke etti!
Kate Middleton ve Prens William’ın aşk hikayesi, modern zamanların en dikkat çekici romantik öykülerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak, Kate’in geçmişteki tiyatro rolü, bu aşk hikayesinin tesadüflerden öte olduğunu, hatta belki de manifeste inanmamız gerektiğini gösteriyordur!
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