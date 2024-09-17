Düğününden 13 Yıl Önce Bir Oyunda 'Prens William' Karakteriyle Evlenen Kate Middleton'un Manifest Hikayesi!

Kate Middleton ve Prens William’ın aşk hikayesi resmen modern peri masallarından biri olarak aklımıza kazınmış durumda. Ancak, bu romantik öyküde ilginç bir detay var: Kate Middleton, Prens William ile evlenmeden 13 yıl önce bir tiyatro oyununda ‘Prens William’ isimli karakterle evlenmişti.

Gelin, bu ilginç tesadüfün nasıl gerçekleştiğine ve manifestin nasıl tıkır tıkır işlediğine birlikte göz atalım!👇