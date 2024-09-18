Aslı Enver'ın Biricik Arkadaşı Eda Ece'nin Elay'la Pembelere Büründüğü Kombin Tüm Ayarlarınızı Bozacak!
Aslı Enver'ın Biricik Arkadaşı Eda Ece'nin Elay'la Pembelere Büründüğü Kombin Tüm Ayarlarınızı Bozacak!
Eda Ece'nin biricik dostu Aslı Enver'in kızı Elay'la verdiği poz ve uyumlu kombinlerini görünce tüm ayarlarınız bozulacak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eda Ece, son dönemde dikkatleri üzerine çeken projeleri ve başarılı oyunculuğu dışında dünyalar tatlısı ailesiyle de adından bahsettiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyon dünyasında kazandığı popülarite ile birçok markanın yüzü haline gelen Ece, sosyal medyada da aktif bir şekilde takipçileriyle etkileşimde bulunuyor. Hatta şu sıralar kendisi yeni kurduğu markasının reklamlarını oldukça sık yapıyor.
Her seferinde güzelliğiyle göz dolduran ve sempatik tavırlarıyla herkesi kendine hayran bırakan Eda Ece kızıyla yaptığı paylaşımlar ve annelik deneyimleriyle de ilgi çekiyor.
Dostu Aslı Enver ve sevimli aileleriyle sık sık gezmelere çıkan Eda Ece ayrıca o anları da sosyal medya hesabından paylaşıyor ve kalpleri eritiyor bildiğiniz gibi.
Geçtiğimiz dakikalarda yeni markasının ofisinden paylaşım yapan Eda Ece'nin Enver'in kızı Elay'la yaptığı paylaşım ve ikilinin kombinleri ise görenlerin ayarlarını bir kez daha bozdu!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın