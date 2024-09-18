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'Attention' Şarkısıyla Şöhret Basamaklarını Tırmanan Charlie Puth da Evliler Kervanına Katıldı!

'Attention' Şarkısıyla Şöhret Basamaklarını Tırmanan Charlie Puth da Evliler Kervanına Katıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 18:51

'See You Again,' 'Attention,' 'We Don’t Talk Anymore,' ve 'One Call Away' gibi hit şarkılarla tanınan Charlie Puth dünyaevine girdi!

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32 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Charlie Puth, özellikle TikTok gibi sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullanarak büyük bir takipçi kitlesi oluşturmuştu.

32 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Charlie Puth, özellikle TikTok gibi sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullanarak büyük bir takipçi kitlesi oluşturmuştu.

BTS üyesi Jungkook ile geçtiğimiz senelerde "Left And Right" isimli bir şarkısını yayınlayan Charlie Puth ününe resmen ün katmıştı.

BTS üyesi Jungkook ile geçtiğimiz senelerde "Left And Right" isimli bir şarkısını yayınlayan Charlie Puth ününe resmen ün katmıştı.

Müzik kariyeri aslında YouTube'da paylaştığı cover videolarıyla başlayan Charlie Puth uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Brooke Sansone ile evlendi!

Müzik kariyeri aslında YouTube'da paylaştığı cover videolarıyla başlayan Charlie Puth uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Brooke Sansone ile evlendi!

"See You Again," "Attention," "We Don’t Talk Anymore," ve "One Call Away" gibi hit şarkılarla tanınan Charlie Puth 7 Eylül günü aile ve arkadaşlarıyla birlikte bu mutlu gününü paylaştı.

"See You Again," "Attention," "We Don’t Talk Anymore," ve "One Call Away" gibi hit şarkılarla tanınan Charlie Puth 7 Eylül günü aile ve arkadaşlarıyla birlikte bu mutlu gününü paylaştı.

Düğünden anlarını paylaşan Charlie Puth'un romantik sözleri sevenlerini duygulandırdı.

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