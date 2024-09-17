Taylor Swift'ten Sonra Billie Eilish de Seçimlerde Kamala Harris'i Destekleyeceğini Açıkladı

5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimleri yaklaşırken, Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki yoğun rekabet sürüyor. Ünlü isimlerden Demi Lovato ve Taylor Swift, Kamala Harris’i desteklediğini açıklamıştı. Son olarak, Billie Eilish de Harris’e destek verdi.