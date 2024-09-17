Taylor Swift'ten Sonra Billie Eilish de Seçimlerde Kamala Harris'i Destekleyeceğini Açıkladı
Taylor Swift'ten Sonra Billie Eilish de Seçimlerde Kamala Harris'i Destekleyeceğini Açıkladı
5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimleri yaklaşırken, Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki yoğun rekabet sürüyor. Ünlü isimlerden Demi Lovato ve Taylor Swift, Kamala Harris’i desteklediğini açıklamıştı. Son olarak, Billie Eilish de Harris’e destek verdi.
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5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimleri yaklaşırken, siyasi arenada heyecan giderek artıyor. Cumhuriyetçilerin adayı olarak Donald Trump, Demokratların adayı ise Kamala Harris olarak belirlendi.
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Seçim dönemi, ünlü isimlerin destek açıklamalarıyla daha da hareketlendi. Özellikle, popüler kültürün önemli isimleri seçim sürecine dahil oldu.
Son dönemde, şarkıcı ve söz yazarı Demi Lovato ve pop müzik ikonlarından Taylor Swift, Kamala Harris’i desteklediğini açıkladı.
Şimdi ise, Billie Eilish, seçim sürecine katılarak Kamala Harris’in arkasında durduğunu duyurdu.
“Kamala Harris ve Tim Walz'a oy veriyoruz çünkü onlar üreme özgürlüğümüzü, gezegenimizi ve demokrasimizi korumak için mücadele ediyorlar.Aşırılık yanlılarının hayatlarımızı, özgürlüklerimizi ve geleceğimizi kontrol etmesine izin veremeyiz. Onları ve tehlikeli Proje 2025 gündemini durdurmanın tek yolu Kamala Harris'e oy vermek ve onu seçmektir.”
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