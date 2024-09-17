Baş Başa Tatile Çıkan Bade İşçil ve Buray'ın Birlikte Yaptıkları Paylaşımları Görenler İkiliyi Pek Yakıştırdı!
Baş Başa Tatile Çıkan Bade İşçil ve Buray'ın Birlikte Yaptıkları Paylaşımları Görenler İkiliyi Pek Yakıştırdı!
Uzun süredir yalnız görüntülenen Bade İşçil'in adı sık sık aşk iddialarına karışıyor bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından tatil görüntülerini paylaşan güzel oyuncunun yanındaki isim ise dikkatlerden kaçmadı!
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Ünlü oyuncu Bade İşçil, uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih etse de, aşk hayatıyla ilgili yeni gelişmeler magazin gündeminde büyük yankı uyandırıyor.
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Son dönemde özel hayatında yaşadığı gelişmelerle dikkat çeken İşçil’in, yeni bir aşka yelken açtığı düşünülüyor.
Hem de şarkıcı Buray'la! Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle kafaları karıştıran ikilinin baş başa tatile çıkması dikkat çekti.
Buray'a göndermeli bir paylaşımda bulunan İşçil ardından ikilinin bisiklet binerkenki görüntülerini paylaştı.
Uzun süredir gönlü boş olan ikilinin o görüntüleri sosyal medyada yakıştırıldı👇
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