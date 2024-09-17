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Aşklarının İkinci Baharını Yaşayan Devrim Özkan ve Lucas Torreira Çiftinin Evleneceği İddia Edildi

Aşklarının İkinci Baharını Yaşayan Devrim Özkan ve Lucas Torreira Çiftinin Evleneceği İddia Edildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 18:26

Takvim Gazetesi'nden Doğan Savaş'ın haberine göre, kısa bir süre önce aşklarına ikinci şansı veren Devrim Özkan ve Torreria'nın evleneceği iddia edildi.

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Lucas Torreira ve Devrim Özkan, uzun bir ayrılığın ardından yeniden bir araya gelerek ilişkilerine ikinci bir şans verme kararı almıştı hatırlarsanız.

Lucas Torreira ve Devrim Özkan, uzun bir ayrılığın ardından yeniden bir araya gelerek ilişkilerine ikinci bir şans verme kararı almıştı hatırlarsanız.

Barıştıkları söylenen çiftimiz çıkan haberlerin ardından da maçta verdikleri görüntülerle iddiaları doğrulamıştı.

Barıştıkları söylenen çiftimiz çıkan haberlerin ardından da maçta verdikleri görüntülerle iddiaları doğrulamıştı.

Sekiz ay önce sosyal medyada yaptıkları paylaşımlardan sonra birbirlerini takipten çıkararak ilişkilerini sona erdirdiklerini açıklayan Lucas Torreira ve Devrim Özkan çiftinin barışmasının ardından yeni bir müjde geldi.

Sekiz ay önce sosyal medyada yaptıkları paylaşımlardan sonra birbirlerini takipten çıkararak ilişkilerini sona erdirdiklerini açıklayan Lucas Torreira ve Devrim Özkan çiftinin barışmasının ardından yeni bir müjde geldi.

Takvim Gazetesi'nden Doğan Savaş'ın haberine göre, kısa bir süre önce aşklarına ikinci bir şans veren Devrim Özkan ve Lucas Torreira çiftinin evlenme kararı aldığı iddia edildi.

Takvim Gazetesi'nden Doğan Savaş'ın haberine göre, kısa bir süre önce aşklarına ikinci bir şans veren Devrim Özkan ve Lucas Torreira çiftinin evlenme kararı aldığı iddia edildi.

Torreira ve Özkan, ilişkilerindeki ikinci baharı yaşadıklarını ifade ederken, bu mutlu haberle magazin gündemini salladılar. Çiftin, futbol sezonuna verilen arada, 23 Aralık 2024'te veya sezonun sona ereceği 1 Haziran 2025 tarihinden sonra nikah masasına oturmayı planladığı idda ediliyor.

Torreira ve Özkan, ilişkilerindeki ikinci baharı yaşadıklarını ifade ederken, bu mutlu haberle magazin gündemini salladılar. Çiftin, futbol sezonuna verilen arada, 23 Aralık 2024'te veya sezonun sona ereceği 1 Haziran 2025 tarihinden sonra nikah masasına oturmayı planladığı idda ediliyor.

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fazla uzun surmezzz yakında haberi duyurulur ayrıldı diye🤣🤣