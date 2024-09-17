Hasan Can Kaya'nın Acı Günü: Ünlü Komedyen Halasına Sosyal Medya Hesabından Veda Etti
Hasan Can Kaya'nın Acı Günü: Ünlü Komedyen Halasına Sosyal Medya Hesabından Veda Etti
Konuşanlar programıyla tanınan komedyen Hasan Can Kaya sosyal medya hesabından acı bir haber paylaştı. Programına daha önce katılan halasının vefat ettiğini duyuran Kaya acısını dile getirdi.
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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, YouTube'daki popüler programı Konuşanlar ile geniş bir kitleye hitap etmeyi başarmış ve kazandığı ünü gün geçtikçe arttırmıştı.
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Mizahi yönüyle sık sık magazin manşetlerinde kendine yer edinen Hasan Can Kaya bu sefer gündeme üzücü bir haberle geldi.
Konuşanlar programını izlemeye gelen halasını kaybettiği öğrenilen ünlü komedyen acı gününü sosyal medya hesabından paylaştı.
Daha önce programda ‘pazarlıkçı hala’ olarak viral olan halasını "Her daim neşeli, herkesin yanında, hep mücâdele eden, hep güçlü, hiç şikayet etmemiş, aman dememiş, yaşadığı kötülüklere bir gün bile ağlamamış dünyalar tatlısı halamı kaybettik.. Yaşadığı gibi aniden, kimseye eyvallahı olmadan, kimseden bir şey istemeden gitti bu Dünya’dan.. Seni çok seviyoruz halacım ❤️" notuyla anan Hasan Can Kaya üzüntüsünü paylaştı.
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