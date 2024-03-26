Hakkında Soruşturma Açılan Ünlü Rapçi Diddy, Müzik Camiasının Epstein'ı Olarak Anıldı
Hakkında Soruşturma Açılan Ünlü Rapçi Diddy, Müzik Camiasının Epstein'ı Olarak Anıldı
Kaynak: https://www.tmz.com/2024/03/25/diddy-...
Amerikalı rapçi, yapımcı ve yönetici Sean John Combs, bilinen adıyla Diddy'nin ABD'deki evlerine İç Güvenlik Bakanlığı tarafından baskın düzenlendi. Dört tanığın ifadesi üzerine açılan tecavüz, insan kaçakçılığı ve taciz soruşturmasının ardından Los Angeles ve Miami'deki evlerinin dışına komuta merkezleri kuruldu. Diddy'nin ortalarda olmamasının ardından özel jetinin takip edilmesiyle, Karayipler'de olduğu bildirildi. Detaylar.👇
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54 yaşındaki ünlü rapçi Diddy, Forbes dergisine göre "En Zengin Rapçi" unvanını alanlardan biri. Ancak, şu sıralar müzik dünyasındaki başarılarından dolayı gündemde değil maalesef.
Belki biliyorsunuzdur, 2023 Kasım ayında, Diddy'nin eski sevgilisi Cassandra Ventura, Manhattan'daki Federal Bölge Mahkemesi'nde Combs aleyhine, kendisini tecavüz ve tacizle suçlayan bir hukuk davası açmıştı.
Hakkında cinsel taciz, istismar, insan kaçakçılığı ve tecavüz suçlamaları bulunduğundan, şu sıralar "müzik camiasının Epstein'ı" olarak gündemde.
75 sayfalık davada bulunan kan dondurucu kanıtlardan bir tanesinde kanlı bir olay yeri görünüyor. Bu kanıtların çoğunun Epstein davasına benzemesi dikkat çekiyor.
Cinsel sömürüye uğrayan insanların, yasaklı maddelerin ve Diddy'nin evinde bulunan gizli kameraların fotoğraflarını içeren bu dosyanın en başında Sean John Combs (Diddy) yazıyor ve ardından oğlu Justin Dior Combs'un ismi 2. sırada görülüyor.
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Dava, 13 ay boyunca Diddy ile seyahat eden müzik yapımcısı Rodney Little Rod Jones tarafından açıldı. Dosyada yazanlardan birkaçı şöyle:
"Bay Jones, Bay Combs tarafından cinsel tacize ve saldırıya uğradı... Diddy, Bay Jones'tan seks işçisi bulmasını istedi...
Şimdi de TMZ'nin haberlerine göre, Diddy'nin Los Angeles ve Miami'de bulunan evleri İç Güvenlik Bakanlığı tarafından basıldı.
Diddy'nin basılan evi👇
Birçok ajan ve polisin olay yerinde bulunduğu görüntüler elde edildi. Bölgede en az iki helikopterin bulunduğu ve evinin etrafının büyük bir kısmının kapatıldığı bildirildi.
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Kimliği bilinmeyen iki kişi göz altına alındı. Henüz tutuklama olup olmadığı bilinmiyor. Ancak TMZ'ye göre, tutuklananların Diddy'nin oğulları Sean John Combs ve King Combs olduğu iddia ediliyor.
Diddy'nin oğulları Sean John Combs ve King Combs👇
Kolluk kuvvetlerinin baskını sonrasında Miami'deki evinde bir çanta dolusu delil minibüse taşındı.
TMZ tarafından görüntülenen uçuş faaliyetlerine göre, Diddy'nin jeti Pazar ve Pazartesi günleri arasında Kaliforniya'da aşağı yukarı hareket ettiği bildirildi.
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