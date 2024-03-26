Aşk Kadın Rihanna, Yıldız Tilbe-Core Tarzından Sonra Vogue Dergisi İçin Tarz Değişikliğine Gitti
Aşk Kadın Rihanna, Yıldız Tilbe-Core Tarzından Sonra Vogue Dergisi İçin Tarz Değişikliğine Gitti
Kaynak: https://www.instagram.com/voguechina/
İki bebek annesi, dünyaca ünlü şarkıcı, şarkı yazarı, iş insanı ve oyuncu Robyn Rihanna Fenty; Vogue China için kameraların karşısına geçti. Tanrıçamızın kafası şu sıralar biraz karışık olabilir çünkü, dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Mukesh Ambani'nin oğlunun düğününden sonra kendisini Yıldız Tilbe olarak gördük, çingene olarak gördük, şimdi de Beyoncé olarak karşımıza çıktı. Detaylar.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hepimizin manevi annesi ve babası Rihanna ve ASAP Rocky çifti, epeydir kendi hallerindeler. Çocukları Riot Rose ve RZA Athelson doğduktan sonra arada yaptıkları kaçamaklarla gündeme gelip duruyorlar.
Şimdiki gündemimiz bu tatlı çiftten biraz uzak. Belki hatırlarsınız, Rihanna yıllar sonra ilk kez, Ambani ve Merchant çiftinin düğününde sahneye çıkmıştı.
Düğündeki kıyafetleri ve sahnedeki enerjisi sağ olsun, herkes Rihanna'yı Yıldız Tilbe'ye benzetmişti. Martın başında şu şekil karşımıza çıkan Riri, birkaç gün önce ters köşe yaparak ikinci bir şok dalgası yolladı.
Saçlarını kısacık kestiren Riri, bu sefer de çingeneye benzetildi. "Şopar" diyen oldu, çok beğenen oldu... Ama en çok Cennet Mahallesi yorumu geldi.
Şimdi de Vogue China Nisan sayısı çekimlerine özel değiştirdiği tarzıyla resmen nefesimizi kesti. Farklı kültürlerin bakış açılarından ilham alarak giydirilen Riri nasıl yeri göğü inletti bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Los Angeles'ta Çinli fotoğrafçı Hailun Ma tarafından çekilen Rihanna, Çinli tasarımcılardan Pharrell Williams imzalı özel Louis Vuitton parçaları giyerken görüntüleniyor.
Barbadoslu kraliçe, markası Fenty Beauty'nin Çin'de açılacak olan yeni mağazasının açılışına hazırlanırken, Vogue China'ya kariyeri ve hayatıyla ilgili konulardan bahsetmiş.
Vogue China Genel Yayın Yönetmeni, Margaret Zhang'a her şeyin mümkün olduğunu hissettiğini söyledi.
Riri'nin Vogue China editoryal ekibiyle ile işbirliği yapması, onların bireyselliği, geniş bir kültürel bakış açısını ve yaratıcılık üzerinden güzelliği araştırmalarından dolayı gerçekleşmiş.
Rihanna, Zhang için onun enerjik ve yaratıcı olduğunu belirtiyor. "Çekimlere hazırlanırken kendimi bir tuval gibi hissettim.. Çünkü ona güveniyordum." diyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fotoğraflayan Hailun Ma ise Riri'nin bireysellik ve güzellik arasında ahenkle dolaşabilmesini konuşmasına yansıtabilmek için, epey bir kafa yorduğunu söyledi. E zaten. Şu güzelliği kelimelerle nasıl anlatabilirsin ki?
Hailun Ma herkesin Rihanna'nın kim olduğunu ve tarzını nasıl sunduğunu bildiğini söylüyor. Ardından, Riri'nin elindeki dövmenin ona ilham verdiğini sonrasında ise devamının çorap söküğü gibi geldiğini anlattı.
"Memleketimi hatırlatıyor... Orası sadece estetik anlayışımı geliştirdiğim bir yer değil, aynı zamanda en samimi yaratıcı ifademi ortaya çıkaran bir yer." diyor.
Gelelim bir diğer noktaya. Rihanna için saç örgülerinin, uzun zamandır kendini ifade ettiği ve yaratıcı deneyler yaptığı bir kanal olduğundan bahsediliyor.
ASAP'ın ve Riri'nin hayranlığından kaynaklanan, farklı bölgelerden ve etnik gruplardan gelen örgülerin tarihini daha iyi anlamak için kraliçeyi örgülerle donatarak baştan yaratmışlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Riri şöyle diyor: "Bu, köklerimizi korumanın bir biçimi ve atalarımızın bıraktığı bir gelenek... Bu bize nereden geldiğimizi fark ettiriyor. Bu bizim kayıp tarihimiz. Hemen çocuklarımın saçlarının örülmesini istedim... Bu bizim kanımızda olan bir şey."
Bu yeni tarzıyla Beyoncé ile yarışır mı sizce? Baksanıza şapkalar, pozlar, mükemmellik, güzellik neredeyse her şey aynı. Gelen tepkilere bakalımm...
"Ya birlikte çalışıyorlarsa ve bu bir ipucuysa?"
"Her şeyi onlar belirliyor: batı kovboy modası 2024'ün trendi̇."
"Iyy Rihanna'yı rahat bırak."
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Annelerimmm."
"Bey bir kraliçe ve Rihanna komik görünüyor."
"Çok temiz ve taze ve aynı zamanda pürüzsüz bayıldım."
"Muhtemelen şimdiye kadarki en sevdiğim sayılardan biri."
"Bu sayı bir sonraki albümüMüzün parça listesini de içeriyor mu?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Ayna ayna söyle bana, en havalısı kim bu dünyada?"
"Albüm de yükleniyor mu?"
"Tüm dünya bulanık küçük bir aynadaki yansımanızı tanıdığında ikonik olduğunuzu anlarsınız."
"Çok iyi Riri her şey için tebrikler kardeşim."
"Rihanna bir pazarlama dehası."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aman aman aman kim geliyooor: "Başyapıt geliyor..."
"Bu sene albüm gelir mi?"
"Bu bir sanat, başyapıt, gelmiş geçmiş en iyi kapak."
Peki siz ne düşünüyorsunuz? Rihanna'nın yeni tarzı sizin de hoşunuza gitti mi? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda