Anne Hathaway, Broadway Sahnesinde Düşük Yaptığını Söyleyerek Yaşadığı Zorlu Süreci Anlattı

'Sahnede her şey yolundaymış gibi davranırken bunu içimde tutmak çok zordu. Aksi halde gerçekçi olmak zorundaydım. İşler benim için iyi gitmediğinde, bunun diğer tarafında olduğum için kız kardeşlerimin de bilmesini istedim. Her zaman zarif olmak zorunda değilsiniz. Sizi hissediyorum. Bir şeyi bu kadar çok istemek ve bir şeyleri yanlış yapıp yapmadığınızı merak etmek gerçekten zor.'