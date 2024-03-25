Anne Hathaway, Broadway Sahnesinde Düşük Yaptığını Söyleyerek Yaşadığı Zorlu Süreci Anlattı
Anne Hathaway, Broadway Sahnesinde Düşük Yaptığını Söyleyerek Yaşadığı Zorlu Süreci Anlattı
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/laurengarafa...
Sevilen oyuncu Anne Hathaway'in 2012 yılında dünyaevine girdiği Adam Shulman ile mutlu bir evliliği var. Jonathan ile Jack adında iki oğlu olan Anne Hathaway, sahnede düşük yaptığı söyleyerek samimi açıklamalarda bulundu. Detaylar...👇
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Yıllar geçse güzelliğinden bir gram kaybetmeyen Anne Hathaway, oyunculuğuyla görsel şölen yaşatan ünlü isimler arasında yer alıyor.
Ünlü oyuncunun 2012 yılından beri Adam Shulman ile mutlu bir evliliği var. Ve evliliklerinden de Jonathan ile Jack adında iki oğlu...
Hathaway, geçtiğimiz günlerde Vanity Fair ile yaptığı röportajda hamilelik süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Sonrasında da 2015 yılındaki Broadway gösterisi Grounded'ı sergilerken düşük yaptığını açıkladı.
"Kalbimi kıran, aklımı başımdan alan ve bana umut veren şey, üç yıl boyunca neredeyse her gün, bir kadının gözyaşları içinde bana gelmesi ve ona sarılmamdı. Çünkü o da bu acıyı taşıyordu ve bu acı artık sadece onun değildi"
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Ünlü oyuncu, yaptığı samimi açıklamalarla hiçbir kadının yalnız olmadığını göstermek istedi.
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