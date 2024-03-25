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Anne Hathaway, Broadway Sahnesinde Düşük Yaptığını Söyleyerek Yaşadığı Zorlu Süreci Anlattı

Anne Hathaway, Broadway Sahnesinde Düşük Yaptığını Söyleyerek Yaşadığı Zorlu Süreci Anlattı

Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
26.03.2024 - 00:08

Sevilen oyuncu Anne Hathaway'in 2012 yılında dünyaevine girdiği Adam Shulman ile mutlu bir evliliği var. Jonathan ile Jack adında iki oğlu olan Anne Hathaway, sahnede düşük yaptığı söyleyerek samimi açıklamalarda bulundu. Detaylar...👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/laurengarafa...
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Yıllar geçse güzelliğinden bir gram kaybetmeyen Anne Hathaway, oyunculuğuyla görsel şölen yaşatan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Yıllar geçse güzelliğinden bir gram kaybetmeyen Anne Hathaway, oyunculuğuyla görsel şölen yaşatan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Ünlü oyuncunun 2012 yılından beri Adam Shulman ile mutlu bir evliliği var. Ve evliliklerinden de Jonathan ile Jack adında iki oğlu...

Ünlü oyuncunun 2012 yılından beri Adam Shulman ile mutlu bir evliliği var. Ve evliliklerinden de Jonathan ile Jack adında iki oğlu...

Hathaway, geçtiğimiz günlerde Vanity Fair ile yaptığı röportajda hamilelik süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Hathaway, geçtiğimiz günlerde Vanity Fair ile yaptığı röportajda hamilelik süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Anne, 'Hamile kalmaya çalışırken hissettiğim acı göz önüne alındığında, hikayenin herkes için bundan çok daha incelikli olduğunu bildiğim halde tamamen mutlu bir şey yayınlamak samimiyetsiz hissettirebilirdi' dedi.

Sonrasında da 2015 yılındaki Broadway gösterisi Grounded'ı sergilerken düşük yaptığını açıkladı.

Sonrasında da 2015 yılındaki Broadway gösterisi Grounded'ı sergilerken düşük yaptığını açıkladı.

'Sahnede her şey yolundaymış gibi davranırken bunu içimde tutmak çok zordu. Aksi halde gerçekçi olmak zorundaydım. İşler benim için iyi gitmediğinde, bunun diğer tarafında olduğum için kız kardeşlerimin de bilmesini istedim. Her zaman zarif olmak zorunda değilsiniz. Sizi hissediyorum. Bir şeyi bu kadar çok istemek ve bir şeyleri yanlış yapıp yapmadığınızı merak etmek gerçekten zor.'

"Kalbimi kıran, aklımı başımdan alan ve bana umut veren şey, üç yıl boyunca neredeyse her gün, bir kadının gözyaşları içinde bana gelmesi ve ona sarılmamdı. Çünkü o da bu acıyı taşıyordu ve bu acı artık sadece onun değildi"

"Kalbimi kıran, aklımı başımdan alan ve bana umut veren şey, üç yıl boyunca neredeyse her gün, bir kadının gözyaşları içinde bana gelmesi ve ona sarılmamdı. Çünkü o da bu acıyı taşıyordu ve bu acı artık sadece onun değildi"
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Ünlü oyuncu, yaptığı samimi açıklamalarla hiçbir kadının yalnız olmadığını göstermek istedi.

Ünlü oyuncu, yaptığı samimi açıklamalarla hiçbir kadının yalnız olmadığını göstermek istedi.

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