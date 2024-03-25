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Tatlılığıyla Herkesi Kendine Hayran Bıraktı: Mertens'in Oğlu Ciro Kalabalığı Görünce Ne Olduğunu Anlayamadı

Tatlılığıyla Herkesi Kendine Hayran Bıraktı: Mertens'in Oğlu Ciro Kalabalığı Görünce Ne Olduğunu Anlayamadı

galatasaray
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
25.03.2024 - 22:43

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, milli arada kamp için Antalya'ya gitti. Sarı-kırmızılıların kaptanı Dries Mertens, oğlu Ciro'yu da kampa getirdi. Minik aslan, takımı karşılayan kalabalığı görünce şaşkınlığa uğradı.

Kaynak: https://twitter.com/demarkesports
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2022'in yaz transfer döneminde İtalya Seri A ekibi Napoli'den bedelsiz ayrılarak Galatasaray'a transfer olan Belçikalı yıldız, kısa sürede taraftarların takımdaki en sevdiği isimlerden biri oldu.

2022'in yaz transfer döneminde İtalya Seri A ekibi Napoli'den bedelsiz ayrılarak Galatasaray'a transfer olan Belçikalı yıldız, kısa sürede taraftarların takımdaki en sevdiği isimlerden biri oldu.

Başarılarıyla göz dolduran tecrübeli futbolcu, saha içindeki liderliğinin yanı sıra kulübe olan aidiyeti ile de dikkat çekti.

Başarılarıyla göz dolduran tecrübeli futbolcu, saha içindeki liderliğinin yanı sıra kulübe olan aidiyeti ile de dikkat çekti.

Özellikle de oğlu Ciro, taraftarların kalbini çaldı. Minik aslanın tatlı mı tatlı halleri gözlerden adeta kalpler çıkardı.

Özellikle de oğlu Ciro, taraftarların kalbini çaldı. Minik aslanın tatlı mı tatlı halleri gözlerden adeta kalpler çıkardı.

Galatasaray, milli maçlar dolasıyla lige verilen arada Antalya'da kampa girerken Mertens de oğluyla birlikte seyahat etti.

Galatasaray, milli maçlar dolasıyla lige verilen arada Antalya'da kampa girerken Mertens de oğluyla birlikte seyahat etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımı karşılarken baba-oğul ilgi odağı oldu 👇

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Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü 👇

Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü 👇
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