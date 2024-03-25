Tatlılığıyla Herkesi Kendine Hayran Bıraktı: Mertens'in Oğlu Ciro Kalabalığı Görünce Ne Olduğunu Anlayamadı

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, milli arada kamp için Antalya'ya gitti. Sarı-kırmızılıların kaptanı Dries Mertens, oğlu Ciro'yu da kampa getirdi. Minik aslan, takımı karşılayan kalabalığı görünce şaşkınlığa uğradı.