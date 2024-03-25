Cinsel Saldırı Suçundan Cezavinde Olan Eski Futbolcu Dani Alves Kefalet Ödeyerek Serbest Kaldı
Cinsel Saldırı Suçundan Cezavinde Olan Eski Futbolcu Dani Alves Kefalet Ödeyerek Serbest Kaldı
Cinsel saldırıda bulunma suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan eski Brezilyalı futbolcu Dani Alves, yaklaşık 15 ay cezaevinde yattıktan sonra 1 milyon avro kefalet ödeyerek serbest kaldı.
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Alves, 30 Aralık 2022 gecesi Barselona'daki bir eğlence merkezinin tuvaletinde 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı.
20 Ocak 2023'te ise Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış, ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
40 yaşındaki eski futbolcu, ifadesini üç kez değiştirdikten sonra suçunu kabul etmiş, ilk ifadelerinde yalan söylediğini de itiraf etmişti.
Mahkemenin kararı, 4 yıl 6 ay hapis, 5 yıl polis denetimi, 9 yıl mağdurdan uzak durma ve 150 bin avro para cezası şeklinde olmuştu.
Barselona İl Mahkemesi ise 20 Mart'ta aldığı kararla Alves'in 1 milyon avroluk kefalet bedelini ödediği takdirde serbest kalabileceğini ifade etmişti.
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Alves, bu karardan beş gün sonra 1 milyon avro ödeyerek serbest kalırken cezaevi kapısında bekleyen basının sorularını yanıtsız bıraktı ve büyük tepkiyle de karşı karşıya kaldı 👇
İspanya hükümetinden bazı bakanlar ve Podemos partisinin üst düzey yöneticileri, cinsel saldırıdan hüküm giymiş birinin yüksek bir miktar olsa da para ödeyerek serbest kalmasını eleştirdi.
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paran varsa yancıkta, demişler