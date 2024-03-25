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Trabzonspor'un Fildişi Sahilli Futbolcusu Nicolas Pepe'nin Kazancı Size "Futbolcu Olmak Vardı" Dedirtebilir

Trabzonspor'un Fildişi Sahilli Futbolcusu Nicolas Pepe'nin Kazancı Size "Futbolcu Olmak Vardı" Dedirtebilir

futbol
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
25.03.2024 - 18:51

Trabzonspor'un sezon başında bedelsiz olarak İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den transfer ettiği Nicolas Pepe, performasıyla bordo-mavili taraftarları hayal kırıklığı yarattı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın gayretleriyle kadroya dahil edilen Pepe, maliyetinin karşılığını veremedi.

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Sezon başında takıma geç katılan ve sakatlıklarla mücadele eden 28 yaşındaki futbolcu, ligde oynanan 30 maçın sadece 12'sinde forma şansı bulabildi ve bu maçlarda 4 gol kaydetti.

Sezon başında takıma geç katılan ve sakatlıklarla mücadele eden 28 yaşındaki futbolcu, ligde oynanan 30 maçın sadece 12'sinde forma şansı bulabildi ve bu maçlarda 4 gol kaydetti.

3 milyon 500 bin Euro'luk (123 milyon TL) maliyetiyle takımın en pahalı oyuncusu olan Pepe'nin attığı 1 gol, Trabzonspor'a 31 milyon TL'ye mal oldu.

3 milyon 500 bin Euro'luk (123 milyon TL) maliyetiyle takımın en pahalı oyuncusu olan Pepe'nin attığı 1 gol, Trabzonspor'a 31 milyon TL'ye mal oldu.

Yıldız oyuncunun bugüne kadar 12 maçta forma giydiği düşünüldüğünde, her maç başına maliyeti 10 milyon 250 bin TL'ye denk geldi.

Yıldız oyuncunun bugüne kadar 12 maçta forma giydiği düşünüldüğünde, her maç başına maliyeti 10 milyon 250 bin TL'ye denk geldi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcunun kulüpteki geleceği, belirsizliğini koruyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcunun kulüpteki geleceği, belirsizliğini koruyor.

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