Trabzonspor'un Fildişi Sahilli Futbolcusu Nicolas Pepe'nin Kazancı Size "Futbolcu Olmak Vardı" Dedirtebilir
Trabzonspor'un Fildişi Sahilli Futbolcusu Nicolas Pepe'nin Kazancı Size "Futbolcu Olmak Vardı" Dedirtebilir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sezon başında takıma geç katılan ve sakatlıklarla mücadele eden 28 yaşındaki futbolcu, ligde oynanan 30 maçın sadece 12'sinde forma şansı bulabildi ve bu maçlarda 4 gol kaydetti.
3 milyon 500 bin Euro'luk (123 milyon TL) maliyetiyle takımın en pahalı oyuncusu olan Pepe'nin attığı 1 gol, Trabzonspor'a 31 milyon TL'ye mal oldu.
Yıldız oyuncunun bugüne kadar 12 maçta forma giydiği düşünüldüğünde, her maç başına maliyeti 10 milyon 250 bin TL'ye denk geldi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcunun kulüpteki geleceği, belirsizliğini koruyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda