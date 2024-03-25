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Okan Buruk'u mu İma Etti? Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Sitem Dolu Sözler

Okan Buruk'u mu İma Etti? Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Sitem Dolu Sözler

Fenerbahçe
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
25.03.2024 - 16:45

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray ile kıyasıya süren şampiyonluk mücadelesinde kendisinin yaptığı hamlelerin önemsenmediğini, konuşulmadığı ifade etti. 62 yaşındaki çalıştırıcının Haber Global'e yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

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Sezon başından bu yana sarı-lacivertli kulüple önemli istatistiklere imza atan İsmail Kartal, olaylı Trabzonspor maçının ardından ilk kez konuştu.

Sezon başından bu yana sarı-lacivertli kulüple önemli istatistiklere imza atan İsmail Kartal, olaylı Trabzonspor maçının ardından ilk kez konuştu.

Galatasaray ile süren şampiyonluk mücadelesini değerlendiren Kartal, "bizim en az 8-10 puan önde olmamız gerekiyordu." diyerek gelen kendisine yöneltilen eleştirilere sert çıktı.

Galatasaray ile süren şampiyonluk mücadelesini değerlendiren Kartal, "bizim en az 8-10 puan önde olmamız gerekiyordu." diyerek gelen kendisine yöneltilen eleştirilere sert çıktı.

Maç içerisindeki dokunuşlarının yeteri kadar gündeme getirilmediğini ifade eden teknik adam, açıklamasında şu sözlere yer verdi 👇

Maç içerisindeki dokunuşlarının yeteri kadar gündeme getirilmediğini ifade eden teknik adam, açıklamasında şu sözlere yer verdi 👇

"Avrupa'nın çok önemli kulüpleri bize Oosterwolde'yi soruyor. Biz onu aldık stoper oynattık. Kimse bunlardan bahsetmiyor. Başkası yapınca yere göre sığdıramıyorlar. 'Vay onu oradan aldı, oraya koydu' diyorlar.

"Avrupa'nın çok önemli kulüpleri bize Oosterwolde'yi soruyor. Biz onu aldık stoper oynattık. Kimse bunlardan bahsetmiyor. Başkası yapınca yere göre sığdıramıyorlar. 'Vay onu oradan aldı, oraya koydu' diyorlar.

Benim yaptıklarım neden konuşulmuyor? Ferdi'yi sol bek yapan benim, Osayi'yi sağ bek yapan benim, Serdar Dursun'u 10 numara oynatan benim. Niye kimse bunları konuşmuyor, dertleri başka."

Benim yaptıklarım neden konuşulmuyor? Ferdi'yi sol bek yapan benim, Osayi'yi sağ bek yapan benim, Serdar Dursun'u 10 numara oynatan benim. Niye kimse bunları konuşmuyor, dertleri başka."
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Kartal'ın bu açıklamalarından sonra akıllara Okan Buruk geldi. Buruk, özellikle Barış Alper'i farklı bölgelerde kullanarak dikkat çekmişti.

Kartal'ın bu açıklamalarından sonra akıllara Okan Buruk geldi. Buruk, özellikle Barış Alper'i farklı bölgelerde kullanarak dikkat çekmişti.

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