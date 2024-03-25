Okan Buruk'u mu İma Etti? Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Sitem Dolu Sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray ile kıyasıya süren şampiyonluk mücadelesinde kendisinin yaptığı hamlelerin önemsenmediğini, konuşulmadığı ifade etti. 62 yaşındaki çalıştırıcının Haber Global'e yaptığı açıklamalar dikkat çekti.