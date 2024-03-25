Okan Buruk'u mu İma Etti? Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Sitem Dolu Sözler
Okan Buruk'u mu İma Etti? Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Sitem Dolu Sözler
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray ile kıyasıya süren şampiyonluk mücadelesinde kendisinin yaptığı hamlelerin önemsenmediğini, konuşulmadığı ifade etti. 62 yaşındaki çalıştırıcının Haber Global'e yaptığı açıklamalar dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sezon başından bu yana sarı-lacivertli kulüple önemli istatistiklere imza atan İsmail Kartal, olaylı Trabzonspor maçının ardından ilk kez konuştu.
Galatasaray ile süren şampiyonluk mücadelesini değerlendiren Kartal, "bizim en az 8-10 puan önde olmamız gerekiyordu." diyerek gelen kendisine yöneltilen eleştirilere sert çıktı.
Maç içerisindeki dokunuşlarının yeteri kadar gündeme getirilmediğini ifade eden teknik adam, açıklamasında şu sözlere yer verdi 👇
"Avrupa'nın çok önemli kulüpleri bize Oosterwolde'yi soruyor. Biz onu aldık stoper oynattık. Kimse bunlardan bahsetmiyor. Başkası yapınca yere göre sığdıramıyorlar. 'Vay onu oradan aldı, oraya koydu' diyorlar.
Benim yaptıklarım neden konuşulmuyor? Ferdi'yi sol bek yapan benim, Osayi'yi sağ bek yapan benim, Serdar Dursun'u 10 numara oynatan benim. Niye kimse bunları konuşmuyor, dertleri başka."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kartal'ın bu açıklamalarından sonra akıllara Okan Buruk geldi. Buruk, özellikle Barış Alper'i farklı bölgelerde kullanarak dikkat çekmişti.
Taraftarların sosyal medyadan yaptığı yorumlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda