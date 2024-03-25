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Down Sendromlu Futsal Milli Takımımızla A Milli Futbol Takımımızın Buluşması Gözlerinizden Kalpler Çıkaracak

Down Sendromlu Futsal Milli Takımımızla A Milli Futbol Takımımızın Buluşması Gözlerinizden Kalpler Çıkaracak

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 15:52

Down Sendromlu Futsal MilliTakımımıza 2. Dünya Spor Oyunları’nda Brezilya ile oynayacakları final maçı öncesinde A Milli Takımımız sürpriz yaptı.

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Brezilya ile final müsabakasına çıkacak olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımımız, İrfan Can Kahveci ile görüştüğü anlarla içimizi ısıttı.

Brezilya ile final müsabakasına çıkacak olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımımız, İrfan Can Kahveci ile görüştüğü anlarla içimizi ısıttı.

Birkan Dikici ile İrfancan Kahveci'nin içimizi ısıtan görüntülerine milli sporcularımız da dahil oldu.

Birkan Dikici ile İrfancan Kahveci'nin içimizi ısıtan görüntülerine milli sporcularımız da dahil oldu.

Gününüzü güzelleştirecek buluşma anları👇

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