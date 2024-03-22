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Arda Güler ile Hayatımıza Giren Rus Fenomen Svetlana Türkiye'ye Gelip Aynı Espriyi Yapınca Eleştirildi

Arda Güler ile Hayatımıza Giren Rus Fenomen Svetlana Türkiye'ye Gelip Aynı Espriyi Yapınca Eleştirildi

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 18:41

Arda Güler ile birlikte çektiği 'Çay veresen' videosuyla ününe ün katan Rus Fenomen 'Laneska' (Svetlana Alekseeva) bu kez Türkiye'yi ziyaret etti. Takipçilerine 'İstanbul, Türkiye'deyim! Burada hangi yerleri ziyaret etmeyi önerirsiniz? 🤔' sorunu yine bildiğimiz tarzıyla sordu.

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Arda Güler ile çektiği videoyla hayatımıza giren Svetlana Alekseeva Türkiye'yi ziyarete geldi.

Arda Güler ile çektiği videoyla hayatımıza giren Svetlana Alekseeva Türkiye'yi ziyarete geldi.

Yine "Çay var mı çay?" videosu çekerek İstanbul'da olduğu anları paylaşan fenomen bu kez Türk takipçilerinin hışmına uğradı.

Yine "Çay var mı çay?" videosu çekerek İstanbul'da olduğu anları paylaşan fenomen bu kez Türk takipçilerinin hışmına uğradı.

İlk başta sempatik gelip daha sonra kabak tadı veren esprileri sosyal medyada eleştirildi.

İlk başta sempatik gelip daha sonra kabak tadı veren esprileri sosyal medyada eleştirildi.

Laneska'nın Türkiye'den paylaştığı video👇

Videoya gelen yorumlar şöyleydi👇

Videoya gelen yorumlar şöyleydi👇
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