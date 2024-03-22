Arda Güler ile Hayatımıza Giren Rus Fenomen Svetlana Türkiye'ye Gelip Aynı Espriyi Yapınca Eleştirildi
Arda Güler ile Hayatımıza Giren Rus Fenomen Svetlana Türkiye'ye Gelip Aynı Espriyi Yapınca Eleştirildi
Arda Güler ile birlikte çektiği 'Çay veresen' videosuyla ününe ün katan Rus Fenomen 'Laneska' (Svetlana Alekseeva) bu kez Türkiye'yi ziyaret etti. Takipçilerine 'İstanbul, Türkiye'deyim! Burada hangi yerleri ziyaret etmeyi önerirsiniz? 🤔' sorunu yine bildiğimiz tarzıyla sordu.
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Arda Güler ile çektiği videoyla hayatımıza giren Svetlana Alekseeva Türkiye'yi ziyarete geldi.
Yine "Çay var mı çay?" videosu çekerek İstanbul'da olduğu anları paylaşan fenomen bu kez Türk takipçilerinin hışmına uğradı.
İlk başta sempatik gelip daha sonra kabak tadı veren esprileri sosyal medyada eleştirildi.
Laneska'nın Türkiye'den paylaştığı video👇
Videoya gelen yorumlar şöyleydi👇
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