Arda Güler ile Hayatımıza Giren Rus Fenomen Svetlana Türkiye'ye Gelip Aynı Espriyi Yapınca Eleştirildi

Arda Güler ile birlikte çektiği 'Çay veresen' videosuyla ününe ün katan Rus Fenomen 'Laneska' (Svetlana Alekseeva) bu kez Türkiye'yi ziyaret etti. Takipçilerine 'İstanbul, Türkiye'deyim! Burada hangi yerleri ziyaret etmeyi önerirsiniz? 🤔' sorunu yine bildiğimiz tarzıyla sordu.