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Sebastian Szymanski Gol Orucunu Bozdu: Polonya Milli Takımı Fenerbahçe'ye Selam Yolladı

Sebastian Szymanski Gol Orucunu Bozdu: Polonya Milli Takımı Fenerbahçe'ye Selam Yolladı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
22.03.2024 - 16:07

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak son üç takımın belli olacağı play-off turunda yarı final maçları oynandı. Polonya, Estonya'yı 5-1 mağlup ederek finale çıktı. Kırmızı-beyazlılarda Sebastian Syzmanski takımının beşinci golüne imza attı.

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Süper Lig'de sezona harika bir giriş yapan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 46 maçta 12 gol 14 asist kaydetti.

Süper Lig'de sezona harika bir giriş yapan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 46 maçta 12 gol 14 asist kaydetti.

Kısa sürede taraftarın takımda en sevdiği isimlerin başında gelen Polonyalı, uzun zamandır gol sevinci yaşayamıyordu.

Kısa sürede taraftarın takımda en sevdiği isimlerin başında gelen Polonyalı, uzun zamandır gol sevinci yaşayamıyordu.

On numara, milli takımının Estonya'yı konuk ettiği maçta skoru 5-0'a getiren golü kaydetti ve 14 maç sonra sevinç yaşadı.

On numara, milli takımının Estonya'yı konuk ettiği maçta skoru 5-0'a getiren golü kaydetti ve 14 maç sonra sevinç yaşadı.

Karşılaşmanın ardından Polonya Milli Takımı, Fenerbahçe'ye Syzmanski paylaşımı ile selam yolladı 👇

Karşılaşmanın ardından Polonya Milli Takımı, Fenerbahçe'ye Syzmanski paylaşımı ile selam yolladı 👇
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Taraftarların yorumları 👇

Taraftarların yorumları 👇
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