Feyyaz Uçar Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'da Yaşadıklarını Anlattı: "Hocam Çok Mutsuzum"

''Hocam çok mutsuzum, beni alabiliyorsanız alın' dedi. 'Oğlum, orası milli takım, oradan alınmak gibi bir şey olmaz' dedim. Çok mutsuz olduğunu söyledi çocuk. Bizim derdimiz oyuncumuza yapılan kötü tavır. Yoksa milli takım tamamen Beşiktaş'tan oluşsun demiyoruz. Hak eden oynasın diyoruz. Karşı tarafta değişen bir şey yok. Bu şekildeki bir tavrı, Arda Güler'e ya da başka bir oyuncuya yapamazlardı. Semih'e bu hareketi layık görenler, yaptıkları şeyden utanacaklar.'