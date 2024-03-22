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Feyyaz Uçar Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'da Yaşadıklarını Anlattı: "Hocam Çok Mutsuzum"

Feyyaz Uçar Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'da Yaşadıklarını Anlattı: "Hocam Çok Mutsuzum"

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 15:16

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan Ümit Milli Takımı'na gönderilmesinin yankıları sürüyor. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, NTV Spor YouTube kanalında Semih Kılıçsoy ile görüştüğü anları paylaştı.

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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan Ümit Milli Takımı'na gönderilmesini değerlendirdi.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan Ümit Milli Takımı'na gönderilmesini değerlendirdi.

NTV Spor YouTube kanalında konuşan Feyyaz Uçar, "Semih Kılıçsoy, ağlamaklı bir halde beni aradı." dedi.

NTV Spor YouTube kanalında konuşan Feyyaz Uçar, "Semih Kılıçsoy, ağlamaklı bir halde beni aradı." dedi.

Uçar'ın açıklamaları şöyleydi: "Semih Kılıçsoy, ağlamaklı bir halde beni aradı. 'Hocam üç gündür buradayım. Hiçbir teknik, taktik idmana alınmadım. Beni buradan alır mısınız?’ dedi."

Uçar'ın açıklamaları şöyleydi: "Semih Kılıçsoy, ağlamaklı bir halde beni aradı. 'Hocam üç gündür buradayım. Hiçbir teknik, taktik idmana alınmadım. Beni buradan alır mısınız?’ dedi."

"Ne kadar acı bir şey. Çok mutsuz olduğunu söyledi çocuk." ifadelerini kullandı.

"Ne kadar acı bir şey. Çok mutsuz olduğunu söyledi çocuk." ifadelerini kullandı.

''Hocam çok mutsuzum, beni alabiliyorsanız alın' dedi. 'Oğlum, orası milli takım, oradan alınmak gibi bir şey olmaz' dedim. Çok mutsuz olduğunu söyledi çocuk. Bizim derdimiz oyuncumuza yapılan kötü tavır. Yoksa milli takım tamamen Beşiktaş'tan oluşsun demiyoruz. Hak eden oynasın diyoruz. Karşı tarafta değişen bir şey yok. Bu şekildeki bir tavrı, Arda Güler'e ya da başka bir oyuncuya yapamazlardı. Semih'e bu hareketi layık görenler, yaptıkları şeyden utanacaklar.'

Feyyaz Uçar'ın Semih Kılıçsoy açıklamalarına gelen tepkiler şöyleydi👇

Feyyaz Uçar'ın Semih Kılıçsoy açıklamalarına gelen tepkiler şöyleydi👇
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