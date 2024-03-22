Feyyaz Uçar Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'da Yaşadıklarını Anlattı: "Hocam Çok Mutsuzum"
Feyyaz Uçar Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'da Yaşadıklarını Anlattı: "Hocam Çok Mutsuzum"
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan Ümit Milli Takımı'na gönderilmesinin yankıları sürüyor. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, NTV Spor YouTube kanalında Semih Kılıçsoy ile görüştüğü anları paylaştı.
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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan Ümit Milli Takımı'na gönderilmesini değerlendirdi.
NTV Spor YouTube kanalında konuşan Feyyaz Uçar, "Semih Kılıçsoy, ağlamaklı bir halde beni aradı." dedi.
Uçar'ın açıklamaları şöyleydi: "Semih Kılıçsoy, ağlamaklı bir halde beni aradı. 'Hocam üç gündür buradayım. Hiçbir teknik, taktik idmana alınmadım. Beni buradan alır mısınız?’ dedi."
"Ne kadar acı bir şey. Çok mutsuz olduğunu söyledi çocuk." ifadelerini kullandı.
Feyyaz Uçar'ın Semih Kılıçsoy açıklamalarına gelen tepkiler şöyleydi👇
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