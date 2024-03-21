Milli Takımda Semih Kılıçsoy Krizi Çıktı! A Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı, Büyük Tepki Oluştu

Daha önce A Milli Takım aday kadrosuna alındığı açıklanan Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy’un Ümit Milli Takıma gönderildiği açıklandı. Sosyal medyada büyük tepkilere neden olan karar sonrasında siyah beyazlı kulübün bir açıklama yayınlayacağı belirtildi. Alınan bilgilere göre; Semih Kılıçsoy’un yeniden A Milli Takıma çağırılması bekleniyor.