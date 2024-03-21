Milli Takımda Semih Kılıçsoy Krizi Çıktı! A Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı, Büyük Tepki Oluştu
Milli Takımda Semih Kılıçsoy Krizi Çıktı! A Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı, Büyük Tepki Oluştu
Daha önce A Milli Takım aday kadrosuna alındığı açıklanan Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy’un Ümit Milli Takıma gönderildiği açıklandı. Sosyal medyada büyük tepkilere neden olan karar sonrasında siyah beyazlı kulübün bir açıklama yayınlayacağı belirtildi. Alınan bilgilere göre; Semih Kılıçsoy’un yeniden A Milli Takıma çağırılması bekleniyor.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım kadrosunda bulunan futbolcular Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan'ın, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna alındığını duyurdu.
Beşiktaş’ta sezonun en flaş ismi olan 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy’un A Mili Takım kadrosundan çıkarılması büyük tepkilere neden oldu.
İlerleyen saatlerde siyah beyazlı kulüpten de konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.
Alınan bilgilere göre; oluşan büyük tepkiler nedeniyle Semih Kılıçsoy’un yeniden A Milli Takıma dahil edilmesi bekleniyor.
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