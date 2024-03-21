Acun Ilıcalı Türk Futbolundaki Tansiyonu Düşürmek İçin Öneride Bulundu: "Yüzde 80'i Yok Olur"
Acun Ilıcalı Türk Futbolundaki Tansiyonu Düşürmek İçin Öneride Bulundu: "Yüzde 80'i Yok Olur"
Hull City Kulübünün sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, futboldaki gerilimi düşürecek bir öneride bulundu. Acun Ilıcalı, Türk futbolunda yaşanan sıkıntının çözümü için yabancı hakem uygulamasının getirilmesi gerektiğini savundu.
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lıcalı, sahibi olduğu takımın Antalya kampında Regnum Carya Otel'de basın mensupları ve taraftarla bir araya geldi.
Ilıcalı, İngiltere'de de Türkiye'de olduğu gibi futbolun fanatik ve agresif tarafını yaşayan gruplar olduğuna dikkati çekti.
Acun Ilıcalı'nın açıklamalarındaki dikkat çeken kısımlar şöyleydi: "Türkiye'de gerilimin, futboldaki kaosun bence tek bir nedeni var. Sebebi de belli, çözümü de belli. Bütün kulüp açıklamalarına bakın, tansiyonun yükselmesinin tek bir sebebi var, maalesef üzülerek söylüyorum hakemlerimiz."
"Önce sebebi bulursak, bu kaostan çok çabuk çıkarız. Nasıl yabancı teknik direktör, futbolcu gelebiliyorsa, herhalde sporun belli bir kesimine de yabancı birilerinin gelmesi ayıp olmamalı." diye konuştu.
"Yarın yabancı hakem uygulaması kararı alınsın. Bunu yapan ülkeler var. Yunanistan'da tansiyon çok yüksekken alın yabancı hakem getirmişler. Buradaki tansiyon düşmüş. Yarın getirin maçları yabancı hakemler yönetsin. O zaman kim ne diyecek?"
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