Acun Ilıcalı Türk Futbolundaki Tansiyonu Düşürmek İçin Öneride Bulundu: "Yüzde 80'i Yok Olur"

'O zaman tansiyon yükselecek mi? Yüzde 80'ini yok ederiz, ülke huzura kavuşur, şu anda içinde bulunduğumuz çıkmaz bambaşka boyuta geçer. İsveçli hakem hata yapsa ne diyeceğiz? 'Bu adam niye hata yaptı mı?' diyeceğiz. Futbol çok zor durumda, Türk futbolu gelmiş, geçmiş en zor günlerini yaşıyor olabilir. Anında karar alınsın. Federasyon başkanımız bu konularda duyarlı bir insan. Kendisine de bu konuda güveniyorum. Başka bir çözüm göremiyorum. Bunun 'B' planı yok. Hakemleri hemen değiştirin.' ifadelerini kullandı.