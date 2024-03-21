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Snowboard ile Sarıkamış'ta Doğu Ekspresi'nin Üzerinden Atlayan Sporcu

Snowboard ile Sarıkamış'ta Doğu Ekspresi'nin Üzerinden Atlayan Sporcu

Kars Doğu Ekspresi
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 10:36

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Süleyman Atlı isimli profesyonel sporcu, snowboard ile Doğu Ekspresi'nin üzerinden atladı.

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Süleyman Atlı, Doğu Ekspresi'nin Kars Sarıkamış'tan geçtiği sırada hazırlanan alan ile trenin üzerinden atladı.

Süleyman Atlı, Doğu Ekspresi'nin Kars Sarıkamış'tan geçtiği sırada hazırlanan alan ile trenin üzerinden atladı.

Doğu Ekspresi'nin üzerinden takla atarak atlayan profesyonel sporcunun o anları ise sosyal medyada gündem oldu.

Doğu Ekspresi'nin üzerinden takla atarak atlayan profesyonel sporcunun o anları ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar: 👇

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jamiryo jamiryo

ben de o iki rampa arasına tahta koysam, tren geçerken yürüyerek karşıya geçsem, hareket halindeki trenin üzerinde yürüdü diye haber yapar mısınız?

kyle-reese

yutup etkisinde bir aptalın daha doğal seleksiyon denemesi

beybi shark

trenin boyu kadar rampa yapmışsın, bi rampadan ötekine arada 2-3 metre mesafe var, onu da atla bi zahmet, zaten yerçekimi işin %90'ını yapıyor...